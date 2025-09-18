Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

EsSalud declaró ilegal huelga de trabajadores y anunció que aplicará medidas contra los que no cumplan con sus labores

EsSalud señaló que en las últimas reuniones presentó diversas propuestas para atender sus demandas
EsSalud señaló que en las últimas reuniones presentó diversas propuestas para atender sus demandas | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La entidad recordó que la paralización ya había sido declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo y aseguró que ha implementado acciones para garantizar la atención a los asegurados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

EsSalud declaró ilegal la huelga iniciada el 9 de septiembre por un sector de sus trabajadores y anunció que se iniciarán acciones administrativas contra el personal que no cumpla con sus funciones. La decisión fue formalizada mediante una resolución de la presidencia ejecutiva.

En un comunicado, la institución precisó que mantiene el diálogo abierto con los gremios sindicales y detalló que en las últimas reuniones presentó diversas propuestas para atender sus demandas. Entre ellas figuran la asignación extraordinaria por mejora de gestión —previa autorización del Fonafe—, el incremento del 100 % en el Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial y mejoras económicas derivadas de la negociación colectiva.

Asimismo, planteó una asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño a partir del 2026, iniciativa que fue rechazada por los sindicatos en huelga, quienes solicitaron incluir a trabajadores con licencia o vacaciones.

EsSalud señaló que alcanzó acuerdos con 9 de 16 sindicatos

EsSalud informó que ya alcanzó acuerdos con 9 de los 16 sindicatos, que contemplan beneficios como la entrega de uniformes, canasta navideña y otras mejoras.

También reiteró su compromiso con la sostenibilidad institucional, la implementación de controles internos, la lucha contra la corrupción, la incorporación de nuevos profesionales y la construcción de una nueva política remunerativa.

Finalmente, la entidad lamentó que algunos gremios se retiraran de la mesa de diálogo y reafirmó su disposición a retomar las conversaciones para conciliar mejoras laborales con la atención a los asegurados.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
EsSalud huelga de trabajadores

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA