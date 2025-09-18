EsSalud declaró ilegal huelga de trabajadores y anunció que aplicará medidas contra los que no cumplan con sus labores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

EsSalud declaró ilegal la huelga iniciada el 9 de septiembre por un sector de sus trabajadores y anunció que se iniciarán acciones administrativas contra el personal que no cumpla con sus funciones. La decisión fue formalizada mediante una resolución de la presidencia ejecutiva.

En un comunicado, la institución precisó que mantiene el diálogo abierto con los gremios sindicales y detalló que en las últimas reuniones presentó diversas propuestas para atender sus demandas. Entre ellas figuran la asignación extraordinaria por mejora de gestión —previa autorización del Fonafe—, el incremento del 100 % en el Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial y mejoras económicas derivadas de la negociación colectiva.

Asimismo, planteó una asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño a partir del 2026, iniciativa que fue rechazada por los sindicatos en huelga, quienes solicitaron incluir a trabajadores con licencia o vacaciones.

EsSalud señaló que alcanzó acuerdos con 9 de 16 sindicatos

EsSalud informó que ya alcanzó acuerdos con 9 de los 16 sindicatos, que contemplan beneficios como la entrega de uniformes, canasta navideña y otras mejoras.

También reiteró su compromiso con la sostenibilidad institucional, la implementación de controles internos, la lucha contra la corrupción, la incorporación de nuevos profesionales y la construcción de una nueva política remunerativa.

Finalmente, la entidad lamentó que algunos gremios se retiraran de la mesa de diálogo y reafirmó su disposición a retomar las conversaciones para conciliar mejoras laborales con la atención a los asegurados.