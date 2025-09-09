Huelga de enfermeras: ¿qué pide este gremio de EsSalud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social acatan una huelga indefinida a nivel nacional para exigir la atención a sus demandas y denunciar deficiencias en la gestión actual de EsSalud.

Vitalia Pisfil Farro, secretaria general de la Base del Instituto del Corazón de EsSalud, señaló que la primera exigencia es la defensa irrestricta de la seguridad social, es decir, su rechazo a que el Gobierno pueda disponer de los fondos de EsSalud que proviene en parte de las empresas.

“La ley de creación del seguro social a través de la Constitución también está reflejada en los fondos de la seguridad social, son intangibles, no son cajas chicas del Estado”, enfatizó.

La dirigente cuestionó que el Gobierno tenga más interés en manejar los recursos de EsSalud en lugar de impulsar leyes que aseguren el pago de deudas al seguro social y fortalezcan la infraestructura hospitalaria.

“El Gobierno debe preocuparse en no tener un manejo deficiente de la institución, con equipos médicos malogrados y procesos poco transparentes en las contrataciones”, dijo Pisfil.

Denuncian malos manejos en EsSalud

La representante de las enfermeras, Vitalia Pisfil Farro, asegura que sea evidenciado una fuerte influencia política en EsSalud sin que los funcionarios tengan la preparación necesaria para los cargos que ocupan.

“Se da procesos de contratación de funcionarios con sueldos de más de trece mil soles. Sin embargo, no vemos mejoras en la seguridad social”, criticó.

El sindicato plantea la destitución del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, así como el cambio de gerentes y directores en las redes del país, a fin de que sean reemplazados por profesionales idóneos que garanticen una gestión eficiente y centrada en el asegurado.

Otro de los reclamos es la actualización de normativas internas, como el rango de atención por profesional, que data del 2013.

Las enfermeras también denunciaron que trabajan en condiciones precarias, con falta de insumos y con equipos esenciales malogrados o dañados.

“En el caso del Instituto del Corazón, persisten problemas graves de abastecimiento que afectan directamente a los pacientes, indicó Pisfil.