Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Maurate dice que no tiene competencias en gestión de EsSalud y anuncia comisión que dará "soluciones" en dos meses

Daniel Maurate:
Daniel Maurate: "EsSalud ha adscrito al sector [Trabajo], pero de acuerdo a ley yo no tengo facultades para mover una silla" | Fuente: Andina / MTPE
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, indicó que dicha comisión estará conformada por representantes de la OIT y de la academia médica y propondrá soluciones estructurales a EsSalud. Esto luego de que RPP Data revelara graves retrasos en la atención de pacientes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 17:34

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la situación del Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de que un reportaje de RPP Data revelara que la atención médica en dicha entidad se ha retrasado entre el 2024 y el primer semestre del 2025. 

El reportaje da cuenta de un informe técnico de la Oficina de Información de Operaciones de la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud que señala que, durante el primer semestre de este año, "el promedio de espera superó los estándares recomendados, impactando en la satisfacción y continuidad del tratamiento de los pacientes". 

"Durante los años 2024 y el primer semestre del 2025, se ha evidenciado un incremento sostenido en los tiempos de espera, con variaciones según el tipo de cita y red asistencial, lo que refleja la necesidad de intervenciones diferenciadas", indica el informe.

Al respecto, Maurate Romero sostuvo que "esos son problemas estructurales que tiene EsSalud" y resaltó que no tiene facultades para intervenir en la gestión de la entidad.

"En realidad, EsSalud ha adscrito al sector [Trabajo], pero de acuerdo a ley yo no tengo facultades para mover una silla en EsSalud", alegó.

"Lamentablemente, yo no tengo la competencia de la gestión de EsSalud [...] Al presidente de EsSalud lo propongo yo y [se] designa con la presidenta, pero la gestión está a cargo, de acuerdo a ley, justamente de un cuerpo directivo de gerentes de EsSalud", agregó. En ese sentido, el titular del MTPE subrayó también que el problema "no se resuelve con cambio de presidentes" en dicho seguro.

Anuncia comisión que, en dos meses, dará "soluciones" a EsSalud

No obstante, el ministro de Trabajo indicó que lo que sí está haciendo desde sus competencias es "formar una comisión" que proponga soluciones, "porque los problemas de EsSalud son históricos y son estructurales" y "no se van a resolver de la noche a la mañana".

"Dentro de lo que sí puedo hacer, lo que estoy haciendo actualmente es [que] ya está en actividad, en pleno funcionamiento, una comisión para hacer reformas estructurales en EsSalud. Y es una comisión que está alejada de todo manoseo político, porque, básicamente, la están conformando representantes de la OIT, de Naciones Unidas, que no tiene influencia política […], también la academia médica, de manera que, en las próximas semanas o meses, ya tendremos un informe", sostuvo.

"Pero no será un informe de diagnóstico [...], esta vez va a ser un informe de soluciones y de medidas que se van a tener que tomar para resolver cuatro temas: uno, el tema de la gobernanza, que es una gobernanza muy frágil, hay mucho manoseo en EsSalud. También el tema financiero, que es delicado, porque los ingresos están siendo menores que los egresos, y de acá a 5 o 10 años, va a ser mucho más crítico. Tenemos que ver también cómo resolvemos el tema de las finanzas de EsSalud. Hay muchas deudas", agregó.

Maurate indicó que la referida comisión también abordará "el tema de integridad, es decir, de la lucha contra la corrupción, porque también hay mucha percepción [de ello]".

"El otro día me dijeron que Fiscalía está investigando y me parece muy bien. O sea, en una entidad donde hay alta percepción de corrupción, el Ministerio Público tiene que estar muy activo para, justamente, establecer la responsabilidad de aquellos que meten la mano para llevarse el dinero que pertenece a los asegurados. En eso estamos trabajando, muy pronto habrá noticias. Esta comisión dará una conferencia de prensa con las medidas", recalcó.

El titular del MTPE aseveró que el informe que elaborará la comisión estaría listo en dos meses.

"Lo que pasa es que, si te dan a ti una empresa o una entidad que tiene tantos problemas en la gobernanza, en la integridad, en la estructura, difícilmente vas a poder resolver los temas de la noche a la mañana. Se miente a la población cuando se dice que un tema estructural se puede resolver de la noche a la mañana", remarcó.

"Esta comisión va a entregar soluciones, esa es su tarea, soluciones, ya no diagnósticos. Y eso debe ser en dos meses que vence el plazo, de manera que habrá un proceso de implementación de corto, mediano y largo plazo para mejorar EsSalud", puntualizó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Daniel Maurate MTPE EsSalud RPP Data Ministerio de Trabajo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA