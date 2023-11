CPI: 60.2% de peruanos considera que el estado de emergencia no es efectivo contra la inseguridad

Un 60.2% de peruanos considera que el estado de emergencia decretado por el gobierno en varios distritos y provincias del Perú es nada efectivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y delincuencia, según la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) difundida en exclusiva por RPP.

El estudio, realizado del 13 al 18 de noviembre de 2023, también revela que un 33% de los entrevistados piensa que el estado de emergencia es poco efectivo y solo el 3.8% señala que es efectivo.

Mientras que un 3% no precisó su respuesta. Entre las personas que afirman que el estado de emergencia no funcionó, un 59.6 vive en Lima y Callao, mientras que un 60.6 reside en el interior del país.

Encuesta CPI: 60.2% de peruanos considera que el Estado de Emergencia no es efectivo en la lucha contra la inseguridad ciudadanaFuente: RPP

Medidas adoptadas por la ciudadanía

CPI también consultó a los encuestados sobre qué medidas ha tomado en el hogar, con la familia y en el trabajo respeto a la inseguridad ciudadana que existe en el país.

Un 1.9% dijo que no lleva mucho dinero consigo o lleva poco efectivo, mientras que un 1.8% indicó que evita salir solo o sale siempre acompañado y un 1.7% señaló que no deja su vivienda sola.

Un 15.1% dijo que no ha tomado ninguna medida o aún no ha hablado al respecto, un 8.9% no precisa y un 6.4% indicó otras respuestas.

Acciones propuestas por la ciudadanía

CPI también preguntó a los encuestados sobre qué medida o acción urgente propone usted por parte del Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

Un 26.8% de ciudadanos propone leyes más drásticas y/o penas más severas, un 23.2% propuso una mayor cantidad de policías en las calles y un 17.7% que salgan los militares o Fuerzas Armadas (FFAA).

Además, un 12.3% recomendó la expulsión de los delincuentes extranjeros y un 5.9% poner más seguridad en las calles o más vigilancia.