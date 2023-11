Desaprobación de la presidenta Dina Boluarte llega al 84.3 % a nivel nacional, según encuesta de CPI

La desaprobación al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte alcanzó durante noviembre su nivel más alto con un 84.3 % a nivel nacional, de acuerdo con una encuesta presentada por CPI en RPP.

Según el estudio, en Lima y Callao la desaprobación de la mandataria alcanza el 76.9 %, en tanto que, en el interior del país, dicha cifra se eleva a 88.7 %.

En la Costa y Sierra Norte, el 86.6 % está en contra de la gestión de Dina Boluarte, mientras que en la Costa Sur el 91.9 % desaprueba su trabajo.

Además, en la Sierra Centro y el Sur la desaprobación de la jefa de Estado llegó al 91 % y en el Oriente alcanza el 85.6 %.

Respecto de la aprobación de la que goza la mandataria, esta se ubica en 9.4 % a nivel nacional, mientras que el 6.3 % no sabe o no tiene una opinión sobre ese tema.

Razones de desaprobación a gestión de Boluarte

Entre las razones por las cuales la población desaprueba al gobierno de Dina Boluarte, un 34.5% considera que realiza una mala gestión o no hace nada por el país. También por el incremento de la inseguridad, el 17.8 % señala que no hay control del crimen.

El 9.5 % de los encuestados señala que durante la gestión de Dina Boluarte aumentó la pobreza y el 9.4 % que la mandataria no está capacitada para el cargo. Asimismo, el 7.4 % señaló que ella no fue elegida presidenta y que no votaron por ella.

También, el 7.3 % indicó que Dina Boluarte es corrupta o está envuelta en temas de corrupción y la misma cifra considera que no se ha responsabilizado por las muertes en las protestas sociales y que no las respaldó.

Desaprobación del Congreso

La encuesta también recoge la impresión de la ciudadanía sobre la labor del Congreso de la República, cuya cifra de desaprobación se ubica en 90.8 % a nivel nacional.

El desglose va de la siguiente manera: en Lima y Callao la desaprobación al Legislativo alcanza el 90.3 %, mientras que en el Interior del país llegó al 91.2 %.

Respecto de las zonas, en Costa y Sierra Norte, el desaprueba la gestión del Parlamento, en la Costa Sur la cifra se ubica en 98 %, en la Sierra Centro y Sur se sitúa en 95.9 % y en el Oriente alcanza el 84 %.

La aprobación de la gestión del Congreso de la República llega al 5.2 %. En Lima y Callao esta cifra alcanza el 6.3 %, mientras que en el interior del país se ubica en 4.5 %.

En la Costa y Sierra Norte del país la aprobación al Parlamento está en 5.5 %, en la Costa Sur 1.3, en la Sierra Centro y Sur 1.7 % y en el Oriente del país en 11.9 %.