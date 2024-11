Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros dice que reunión entre Dina Boluarte y Joe Biden será "eminentemente protocolar"

En el marco del Foro APEC 2024 celebrado en Perú durante la semana, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros consideró que la reunión bilateral prevista entre la presidenta Dina Boluarte y el mandatario estadounidense, Joe Biden, será solo de carácter protocolar, debido a que su administración ya se encuentra en proceso de transferencia al mandato de Donald Trump.

"Una reunión bilateral con un presidente de los Estados Unidos siempre es gravitante. Estamos hablando de la única superpotencia mundial en el actual sistema, pero el presidente Biden y su administración no están en capacidad de articular ningún tipo de entendimiento, porque es una administración que ya está en el proceso de transferencia", manifestó en diálogo con RPP.

Asimismo, el diplomático indicó que, tras la reunión de líderes, se llegarán a acuerdos y recomendaciones para los países participantes, a fin de que, a futuro, puedan orientar sus estrategias.

Por ello, con miras a un acuerdo de consenso entre las 21 economías, sostuvo que esta será "de bajo perfil" y tendrá un carácter general, sin ahondar en precisiones sobre temas como proteccionismo o liberalización del comercio y sin poner en peligro las relaciones bilaterales.

"La declaración va a ser de carácter general, va a orillar, no se va a referir a los temas más graves. Vamos a tener un consenso que es muy positivo, porque supera la presencia de las divergencias políticas que impidieron un consenso en cualquier nivel de los acuerdos en los últimos años", apuntó.

Entorno positivo para el Perú

Bajo su perspectiva, la presencia no solo de funcionarios, sino de ejecutivos de alto nivel, generará un valioso intercambio y un entorno positivo para el Perú en términos de políticas económicas e inversiones en el país.

"Ese entorno favorable que se va a generar con la reunión, para ser aprovechado se requieren algunas condiciones, entre ellas, estabilidad política, seguridad interna, porque la seguridad no solamente afecta a las familias, sino también a las empresas", comentó.

Así, precisó que condiciones como la institucionalidad democrática y la tranquilidad política, necesarias para contar con dicho entorno, el cual garantiza que el Perú sea un país estable y competitivo, no podría darse dada la situación actual que vive el país.

"Se han dado una serie de legislaciones que afectan la institucionalidad jurídica en el país. No hay que deteriorar más ni el imperium de la ley vinculado a las inversiones, no hay que deteriorar más la institucionalidad democrática, no hay que deteriorar más la inseguridad ciudadana", sostuvo.