Venezuela “Una tragedia”: excanciller Rodríguez Cuadros sobre fracaso en la OEA de la resolución que exigía a Venezuela revelar actas

Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzaron ayer, miércoles, el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía al régimen de Nicolás Maduro publicar inmediatamente las actas de las elecciones del pasado domingo, 28 de julio, que dieron como ganador al líder chavista.

La ausencia de México y varios países caribeños, sumada a la abstención de once países, provocó que no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el documento en la sesión del Consejo Permanente.

A un día de la sesión extraordinaria en Washington (Estados Unidos), el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros consideró que la no aprobación de la resolución en la OEA no solo es una “tragedia” para la población venezolana, sino también que “favorece” las medidas “dictatoriales” y “represivas” del régimen chavista.

En el programa Ampliación de Noticias, Rodríguez Cuadros dijo que los representantes de los países miembros negociaron por más de cinco horas el texto del documento.

A la resolución de este miércoles votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay.Fuente: EFE

El diplomático peruano comentó que, de acuerdo con lo mencionado por algunos embajadores, las tensiones se generaron por una frase en la resolución que pedía que se realice una "verificación integral" de los resultados "en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados".

Asimismo, el lenguaje de este artículo aseguraba que la petición de verificar los resultados había sido formulada por “los actores políticos venezolanos relevantes”.

Los países que se abstuvieron en la votación pidieron retirar ese artículo para dar su apoyo a la resolución, según ha informado la agencia EFE, que cita a una fuente diplomática.

Sin embargo, prosigue la fuente, Panamá y Perú se opusieron, “bloqueando una negociación” y pidiendo el voto para la resolución, que inicialmente se buscaba aprobar con unanimidad.

“Esa negociación llegó a un consenso, porque estas resoluciones en casos graves nunca se votan y se aprueban por consenso”, detalló el excanciller en el programa Ampliación de Noticias.

Para Rodríguez Cuadros, retirar o dejar la frase no afectaba el sentido ni el “fondo” de la resolución de la OEA.

“Como fue imposible eliminar estas frases, se determinó que no había consenso y se procedió a la votación. En la práctica diplomática, los países que bloquean lo hacen porque van a ganar la votación. En este caso dos países bloquearon el consenso por no querer eliminar la frase, para pasar a la votación. Lo gravísimo es que no tenían los votos para ganar, sino para perder”, cuestionó.

Así, lamentó que por “falta de conocimiento y experiencia” se haya perdido una resolución de consenso que, si hubiese aprobado, habría permitido tener una posición de las Américas para exigirle al cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, la publicación de las actas desglosadas mesas por mesa y la verificación de los resultados.

Además, el diplomático se refirió al incidente registrado durante la sesión extraordinaria, cuando el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, llamó la atención al canciller peruano Javier González-Olaechea por sus “faltas de respeto, sus gritos, sus golpes en la mesa, sus acusaciones y sus amenazas” durante su intervención.

El canciller de Perú, Javier Gonzalez Olaechea, habla durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos,Fuente: EFE

Al respecto, evitó calificar la actuación del jefe de la diplomacia peruana sí señaló que ese comportamiento “no es conducente” con los intereses del Perú”.

“Yo creo que el Perú tiene que fortalecer y jugar un rol importante en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela, pero, al mismo tiempo, tiene que gerenciar bien sus intereses nacionales; que lo obligan a no crear conflictos…”, alegó.

¿Fue un error reconocer la elección de Edmundo Gonzáles antes de que culmine el conteo?

En otro momento, Rodríguez Cuadros consideró que fue un error que el Perú haya reconocido como “presidente electo” al candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, cuando aún la oposición no ha culminado el conteo de actas.

“Equivale al reconocimiento que ha hecho el CNE, sin haber terminado las elecciones de la proclamación de Maduro. Cuando hay ilegalidad en un gobierno antidemocrático no podemos combatir con ilegalidades”, refirió.

Finalmente, el excanciller consideró adecuado esperar que termine el conteo de actas de la oposición y pedir al régimen de Maduro exhibir las actas electorales, para “decir con legalidad” que hubo fraude en las elecciones y que el ganador fue González Urrutia.