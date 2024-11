Canciller Schialer confirma que Xi Jinpin llega este martes a Lima y Joe Biden el jueves para el foro APEC

La presencia de ambos líderes mundiales se da por el inicio de APEC 2024 que se realizará en la capital del 10 al 16 de noviembre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, manifestó este domingo que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, llegarán este martes y jueves respectivamente para participar de la APEC.

"Él (Jinping) llega al mediodía del martes y la reunión es toda la tarde. La inauguración (del puerto de Chancay) será en Palacio de Gobierno, es decisión de China no ir. Ellos tienen una serie de legislaciones en los cuales yo no voy a ahondar por respeto a la parte china que nos hicieron ver y entender que por más que hubieran querido estar presentes no se podía por previsiones de seguridad chinas", manifestó en el dominical Punto Final.

Por otro lado, el canciller expresó que Biden estará en Lima para participar directamente en la cumbre, pero que tendrá en su agenda una reunión con Dina Boluarte.

"Biden llega el 14 en la noche, tiene una reunión bilateral con la presidenta Boluarte, entre las múltiples reuniones, el mandatario Biden y la presidenta Boluarte se sentarán a discutir situaciones bilaterales en una agenda muy recargada. Un importante número de funcionarios norteamericanos y obviamente peruanos en contraparte vamos a estar presentes en la misma", indicó.

Inicia la semana APEC

El Ejecutivo oficializó como días no laborables los próximos 14, 15 y 16 de noviembre por el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Dicha disposición será efectiva para los trabajadores de los sectores público y privado en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao. El Decreto Supremo fue publicado hoy, viernes, en el diario oficial El Peruano.

El decreto indica también que, del 11 al 13 de noviembre, los centros educativos públicos y privados ubicados en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la provincia constitucional del Callao, "bajo el ámbito de competencia del sector Educación, en todos sus niveles, etapas y modalidades, implementan la educación virtual".

Asimismo, el documento refiere que "durante estos días, se exceptúa del teletrabajo a los servidores estrictamente necesarios que participan en la prestación de los servicios esenciales que determine cada entidad del sector público y aquellos que brinden servicios cuya naturaleza no permita esta modalidad de trabajo".