Excesiva velocidad e imprudencia del conductor son las principales causas de accidentes de tránsito, advierte Aviactran

Excesiva velocidad e imprudencia del conductor son las principales causas de accidentes de tránsito

El presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), Carlos Villegas, aseguró que la creación de entidades fiscalizadoras, como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o la Sutran, no han sido eficaces para tratar la problemática de los accidentes en las calles y carreteras del país. Por el contrario, día a día estos van en incremento.

En Ampliación de Noticias, Villegas dio cuenta que la principal causa de estos accidentes es la excesiva velocidad de los conductores.

"Excesiva velocidad es el número uno, imprudencia del conductor es el número dos, imprudencia del peatón es el número tres y el estado etílico es el número cuatro", apuntó.

Asimismo, señaló que tanto la ATU como la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana no hacen una labor eficiente de fiscalización a conductores de vehículos particulares y de transporte público, lo que también perjudica la labor de la Policía de Tránsito.

"Nuestra Policía Nacional, lamentablemente, no tiene tanto personal en los 42 distritos, pero lo que ven las rutas de la zona urbana, está fiscalizado por el ATU y por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, pero lamentablemente no están haciendo nada por fiscalizar eficientemente", comentó.

"No hay presupuesto para implementar curso de educación vial"

Para el caso de los peatones, afirmó que no se ha logrado instruirlos sobre seguridad y reglamentación vial, a pesar de realizar campañas en colaboración con municipalidades y ministerios.

"Enseñamos también a profesores del Ministerio de Educación a que se lleve este curso de educación vial en los colegios y no se ha dado. Hemos conseguido gracias a RPP durante ocho años la ley de educación vial en el Congreso de la República, pero no se da. No hay presupuesto para eso", comentó.

El representante del gremio comentó que el aumento del tránsito de motociclistas, ciclistas, así como de conductores de scooters eléctricos en la vía pública también forma parte de esta problemática.

"Son muy imprudentes. Cada vez que ATU, el Ministerio de Transportes o la Municipalidad quiere hacer algo, quiere fiscalizar a los motociclistas, utilizan a las asociaciones de moteros del Perú para que se vayan a hacer plantones; pero si no saben respetar la regla de tránsito y ellos ocasionan accidentes de tránsito, hay muertos", dijo.