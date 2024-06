Ministro de Transportes asegura que falla de luces en el aeropuerto "ha sido un evento fortuito"

Gobierno "Corpac hará una rendición sobre cuándo ha hecho el último mantenimiento del equipamiento electrónico", dijo el ministro

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que la falla en el sistema de luces en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que dejó a miles de personas varadas y con sus vuelos retrasados, se dio por "un evento fortuito". Además, indicó que Corpac todavía no ha rendido cuentas de lo sucedido, porque él había ido a solucionar problemas y no ha buscar culpables.

"Lamentamos esta situación que claramente afecta a los pasajeros, que es totalmente inesperada, indeseada. Lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista, que ya está operativa en estos momentos. Ya han despegados dos vuelos: uno a Cusco y otro a Chiclayo. Y ha aterrizado un vuelo también que viene de Europa, de Madrid", dijo desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

"Es un evento fortuito. Ya lo resolvió Corpac con su equipo técnico. Estamos hablando de un evento fortuito. Habría sanción si hubiera un incumplimiento. Y en este momento no lo hay (...). Es un evento fortuito y ya Corpac lo resolvió", manifestó.

"(Sobre el último mantenimiento) habría que preguntarle a Corpac. Corpac hará una rendición sobre cuándo ha hecho el último mantenimiento del equipamiento electrónico. (No se me ha informado de momento) porque yo he venido a resolver problemas, no ha buscar culpables", agregó.

En otro momento, dijo que este tipo de situaciones se dan en diferentes aeropuertos del mundo y que el problema no habría sido mayor si es que la segunda pista hubiese estado en funcionamiento. Al respecto, mencionó que ello es responsabilidad de Lima Airport Partners.

"Ocurre con mucha frecuencia en muchos aeropuertos del mundo, que hay problemáticas internas que permiten la suspensión de los vuelos. La determinación de si hay responsables o no, es un proceso que viene luego. Lo que estamos ahora resolviendo es primero la operación. O sea, primero veamos cómo se resuelve el tema. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo ayudamos a las aerolíneas a que puedan reprogramar sus vuelos y de esa forma reducir el impacto en los ciudadanos", aseveró.

"El tema pasa porque si la segunda pista hubiera estado operativa, sería un tema menor porque lo que habría ocurrido es que simplemente se habría dejado de operar la pista 1 y la pista 2 es la que habría atendido. Ahí justamente LAP (Lima Airport Partners) tiene la responsabilidad de esto porque ellos tendrían que haber tenido la torre de control operativamente y también la pista", finalizó.