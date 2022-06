Exministro de Energía y Minas consideró que no es viable el pedido del Gobierno de una migración masiva a GNV | Fuente: Andina

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, conversó con RPP Noticias sobre la actual disposición del Gobierno de promover que los conductores a nivel nacional migren a GNV. Al respecto, el ex titular del Minem refirió que la medida no es viable a nivel nacional.

"Para 100 personas sí, pero para todos los consumidores es imposible porque para poder hacer eso tendríamos que haber masificado el gas y tendría que haber una política de dirigir el consumo del transporte al gas natural en lugar de mantenerlo en las gasolinas y en el diésel", señaló.

En ese sentido, consideró que actualmente no existe una infraestructura capaz de abastecer de manera masiva a los conductores a nivel nacional.

"No se puede hacer para un gran volumen de gente sin que haya de por medio una infraestructura. Cómo se haría en las ciudades del interior y cómo tendría alguien el combustible disponible en una ciudad fuera de Lima. Cómo recarga. Entonces tendría que haber toda una cadena", explicó.

Además, señaló que otro factor importante que no se está tomando en cuenta es el alto costo para hacer la reconversión de los vehículos la cual, en muchos casos, no garantiza el funcionamiento posterior de las unidades.

"Cada conversión no cuesta poco, son por lo menos 1000 dólares y no en todos los vehículos los resultados son seguros. No es tan sencillo", resaltó.

Como se sabe, el día de ayer, el premier Aníbal Torres comunicó a través de Twitter el “Programa Ahorro GNV”.

"A través del “Programa Ahorro GNV” del FISE, el gobierno financia al 100%, sin cuota inicial ni intereses, la conversión de vehículos livianos de gasolina o GLP a gas natural vehicular (GNV), un combustible limpio, seguro y muy económico", señaló en su tweet.









Medidas insuficientes

Por otro lado, el exministro Carlos Herrera consideró que la exoneración del ISC a los combustibles por parte del Gobierno no ha logrado reducir el costo final para los consumidores.

"Por dos razones: la primera razón es el control del Estado que puede establecer los subsidios a nivel del mayorista, es decir a qué precio vende Petroperú, vende Repsol. Pero, finalmente, ellos se lo venden a través de una cadena al minorista y éste pone el precio que desea. Entonces el minorista es el que tantea el mercado y él pone los precios que quiere. Entonces, no hay forma de que lo detengan", explicó.

Asimismo, Herrera consideró que los precios de los combustibles ya no seguirán incrementándose pues cree que ya "han alcanzado picos". En esa línea, sostuvo que el Estado debería implementar medidas a mediano plazo para aliviar el incremento del precio de los hidrocarburos.

"¿Qué puede hacer el Perú? Usar transporte eléctrico. Usar, en vez de combustibles, la caída de las centrales hidroeléctricas que tiene una cantidad suficientemente grande, y en transporte, en un periodo de 10 a 20 años, la cosa puede estar [superada]. Cuando se trata de centrales hidroeléctricas puede congelar los precios porque los costos operativos de la hidroeléctrica son casi nulos", señaló.

Con esa medida, según Herrera se podría "garantizar un precio plano por 15 a 20 años", y se produciría "un enorme cambio económico".

"Hay que tener una visión del futuro, hay que plantear una política y hay que convocar a los actores", puntualizó.