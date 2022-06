Aníbal Torres sobre audio entre exministro de Transportes y Zamir Villaverde: "Esos asuntos no implican al presidente"

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó este viernes que la transcripción de un audio entre el exministro de Transportes, Juan Silva, y Zamir Villaverde, sobre una supuesta coima, no implica al mandatario Pedro Castillo.

"En el Consejo de Ministros y en reuniones con el presidente tratamos otros asuntos, asuntos de trascendencia para el país. Esos asuntos (audios) no lo implican al presidente, por lo tanto no tratamos esos hechos", indicó a la prensa.



Ante la consulta que el audio revelaría una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes durante la gestión de Juan Silva, Aníbal Torres aclaró que eso es materia de investigación del Ministerio Público.

"El Ministerio Público hará su trabajo y el presidente también con sus abogados ejercerá sus derechos conforme al artículo 117 de la Constitución", afirmó.

Aníbal Torres señaló que el presidente Pedro Castillo le indicó que los audios revelados en los últimos días deben ser investigados "con toda responsabilidad" por el Ministerio Público. "No se deben utilizar como un medio para difamar, calumniar, atribuir responsabilidades a quienes no aparecen esos medios, en esas grabaciones, en esas fotografías", agregó.



Audio de María del Carmen Alva

Sobre el audio de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva; Aníbal Torres consideró que esas declaraciones se tienen que corroborar.

"Es una imaginación de ella, en todo caso se tiene que corroborar esas afirmaciones", indicó. "Parte del juego democrático no pueden ser esos hechos. La democracia es el ejecicio del poder, el ejercicio lícito en función del interés común, del interés general", manifestó.

De otro lado, Aníbal Torres se pronunció sobre los más de 100 días en que el mandatario Pedro Castillo no brinda declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que en todos los Consejos de Ministros Descentralizados el Jefe de Estado "habla públicamente" y "habla con la prensa".

"Esa comunicación no falta. No hay una norma específica que diga que el Presidente necesariamente tiene que hacer declaraciones", aclaró.

Caso Las Bambas

El jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, explicó que las comunidades no quieren dialogar sobre ciertos puntos, como por ejemplo la nulidad de los contratos de compra venta de terrenos celebrados con la minera Las Bambas.

"Ellos vendieron esos bienes, esos terrenos, ya no son dueños de esos terrenos. El Ejecutivo no tiene que hacer nada sobre eso, sobre eso no se puede dialogar. Otros sostienen que la minera no debe continuar ahí y que esos minerales deben ser explotados por sus hijos y esa no es la política de Estado. Nosotros no podemos invalidar contratos que existen y que son perfectamente válidos. Tengan la plena seguridad todos los inversionistas nacionales y extranjeros que nostoros vamos a garantizar su inversión, con tal que respeten derecho de trabajadores, paguen sus impuestos y que no contaminen el medio ambiente", dijo.

