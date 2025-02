Denuncian que concesionaria sigue cobrando peaje pese a limitaciones del tránsito y desvíos por caída de puente Chancay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, denunció que se sigue cobrando peaje a pesar de las limitaciones del tránsito vehicular, tras el colapso del puente Chancay, en Huaral, que se registró la noche del jueves, 13 de febrero.

En el programa La Rotativa del Aire, Ojeda señaló que persiste el cobro en los peajes de Ancón y Huacho, por lo que exigió la suspensión del pago hasta que culminen los trabajos de remediación después la caída del puente Chancay, a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana Norte.

También dijo que los transportistas son desviados del peaje de Ancón hacia Huaral, por una vía de trocha que dificulta el tránsito y, además, genera una congestión vehicular de entre una a cuatro horas.

Para ejemplificar el panorama que brindó Ojeda, un conductor se comunicó en vivo con RPP y relató que, en su trayecto de Lima a Chancay, estuvo más de tres horas atascado en el tráfico.

“Y en el mejor de los casos, cuando no hay tráfico, se demora hora con veinte minutos. Y el día de ayer, en la noche, se ha demorado de tres a cuatro horas. Hay una larga fila de buses porque nos meten por calles que no son carreteras, no son autopistas, es una ciudad... lo peor de todo, que nos cobran los peajes”, declaró Martín Ojeda.

“La fluidez y la conectividad se rompió y están cobrando el peaje de norte a sur y de sur a norte en Huacho; y están cobrando el peaje en Ancón, norte y sur, sur y norte”, agregó.

El director de la CIT comentó que en los peajes se cobra 10.40 soles por eje y los camiones tiene hasta seis; por lo que un transportista podría llegar a pagar 62.40 soles.

“Eso es lo que nos están cobrando: por nada”, enfatizó.

Se registran pérdidas diarias de más de 26 millones de soles

Asimismo, los desvíos vehiculares por el colapso del puente Chancay, que dejó tres heridos y más de 40 pasajeros heridos tras la caída de un ómnibus al río, generan pérdidas económicas de 26 millones de soles diarios por el combustible y el precio del peaje, según los cálculos de Ojeda, quien repitió las críticas contra la concesionaria Norvial.

“Y si contamos el peaje indebido, y solamente contamos un peaje, no el ida y vuelta y el de Huacho, sale 26 millones al día. Eso no lo va a pagar el Estado ni Norvial [la concesionaria]”, apuntó.

Mientras tanto, el congresista Roberto Sánchez también exigió a la concesionaria suspender el pago del peaje en la salida a Ancón y en la entrada a Huacho.

“Este cobro ahoga la economía local y perjudica a miles de trabajadores”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

🚨 #Norvial ¡Exigimos la SUSPENSIÓN INMEDIATA del pago del peaje en la salida a Ancón y en la entrada a Huacho! Tras la caída del puente en Chancay, este cobro ahoga la economía local y perjudica a miles de trabajadores. (1/2) pic.twitter.com/Y0ZG1bXhx0 — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) February 17, 2025