Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Familia pide ayuda para joven peruana internada en cuidados intensivos en hospital de Uganda

La familia de Mayra Lázaro Orozco ha solicitado la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para apoyar a la joven que se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Kampala, en Uganda.

En diálogo con RPP, Zoila Orozco Carvajal, madre de la joven, indicó que Mayra llegó a África para realizar labores sociales, un trabajo que le ha permitido recorrer cerca de 50 países alrededor del mundo. Sin embargo, durante su estancia en Uganda se contagió con malaria, cuadro que se agravó debido a que la joven padece de diabetes.

Mayra fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel en la capital ugandesa y fue trasladada de emergencia al centro de salud, en donde se encuentra internada desde hace una semana. Así, la última comunicación que tuvo con su madre fue el 14 de agosto.

Por su parte, Berzelí Vásquez, prima de Mayra, señaló que la comunicación con el hospital ha sido limitada debido a las deudas que se vienen acumulando por la atención a la joven. Agregó que, hasta el momento, han logrado depositar 1.500 dólares.

"Mayra era el sustento de mi tía. Ella no tiene ningún ingreso y en el Perú lo pueden verificar. Ella no es jubilada, no tiene un sueldo, no tiene de dónde. Nosotros ayer hemos depositado 1.500 dólares al hospital porque es lo único que hemos podido reunir", refirió.

Asimismo, Berzelí detalló las razones por las cuales no se ha podido activar un seguro internacional con el que cuenta Mayra para este tipo de emergencias. Precisó que se han enviado dos correos al hospital, a la espera de que se les entregue un informe médico del estado de salud de Mayra, documento necesario para proceder con el seguro.

"El hospital realmente nos da poca información a la familia porque nos están cobrando la deuda. Yo creo que ellos están poniendo primero el interés económico antes que la salud y la prioridad que tenemos nosotros como familia desde Chulucanas. El interés es la vida de mi prima. Eso pedimos, la vida de mi prima, que es la prioridad que deben tener en cuenta el hospital", manifestó.

El papel de Cancillería

En otro momento, ambas mujeres precisaron que, hasta el momento, la Cancillería no les ha brindado ayuda para mantener el contacto con Mayra y el hospital, alegando dificultades con las embajadas del Perú en África, pues el país no cuenta con una oficina consular en Uganda y la más cercana se encuentra en Kenia.

"Han mandado un comunicado, que ellos no pueden hacer ese caso de visita, porque no hay plata y fondos ahí en la Embajada, y que está muy lejos para ir a ver el caso de mi hija", comentó.

"Yo como madre quisiera estar al lado de mi hija, ver cómo está mi hija, pero no puedo, porque tenemos cosas en contra: el idioma, el dinero para viajar a África. Yo tengo 76 años, soy una mujer que sufre de la presión alta", dijo Zoila, quien espera que las autoridades puedan gestionar un vuelo con destino a Uganda para reunirse con su hija.