Farid Kahhat: "No queda mayor posibilidad que conceder el salvoconducto" a Betssy Chávez "para que salga del país"

El especialista en relaciones internacionales recordó que la Constitución peruana reconoce el derecho al asilo político y sostuvo que el país que lo otorga no está obligado a dar explicaciones al Estado de origen del asilado.

El experto en relaciones internacionales, Farid Kahhat, aseguró que el Gobierno peruano no tiene más opción que conceder el salvoconducto a Betssy Chávez, exministra durante el gobierno de Pedro Castillo, para permitir su salida del país.

"No queda mayor posibilidad que la de conceder el salvoconducto para que salga del país", afirmó.

En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, Kahhat recordó que la Constitución peruana, en su artículo 36, reconoce el derecho al asilo político y sostuvo que el país que lo otorga no está obligado a dar explicaciones al Estado de origen del asilado.

"No veo margen para otra decisión que no sea conceder el salvoconducto", subrayó el académico.

Kahhat también mencionó que el gobierno de Dina Boluarte otorgó salvoconductos a figuras como Lilia Paredes y Nadine Heredia.

El Ejecutivo evalúa ahora si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez, quien fue beneficiada con asilo político por la embajada de México en Lima, tras enfrentar un juicio por su implicación en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al ex presidente Pedro Castillo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, comentó que aún se está analizando el caso con la asesoría jurídica de la Cancillería, y que la decisión final se tomará una vez se reciba el informe correspondiente.

En este contexto, el Congreso aprobó recientemente declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en rechazo a la "injerencia" de su gobierno en los asuntos internos de Perú, tras la concesión de asilo a Betssy Chávez.

Por su parte, la Cancillería mexicana rechazó la decisión del Parlamento peruano, defendiendo la legalidad de su actuación y reafirmando que la concesión del asilo a Chávez se ajusta al derecho internacional.