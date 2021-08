Feriados 2021 Perú calendario días no laborables | Fuente: EFE

En el Perú, los días feriados 2021 y los días no laborables son los más esperados por los trabajadores, ya que les permite tomarse un respiro y cambiar la rutina. En comparación con el 2020, cuando inició la pandemia de la COVID-19, este año se han reducido las restricciones, por lo que muchos peruanos esperan estas fechas para salir de viaje.

Conoce el calendario de feriado del 2021 en el Perú:

Días Feriados Enero 2021

Viernes 1 de enero: Año Nuevo

Días Feriados Febrero 2021

No hay feriados

Días Feriados Marzo 2021

No hay feriados

Días Feriados Abril 2021

Jueves 1 de abril: Jueves Santo

Viernes 2 de abril: Viernes Santo

Días Feriados Mayo 2021

Sábado 1 de mayo: Día de Trabajo

Días Feriados Junio 2021

Martes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Días Feriados Julio 2021

Miércoles 28 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 29 de julio: Fiestas Patrias

Días Feriados Agosto 2021

Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Días Feriados Septiembre 2021

No hay feriados

Días Feriados Octubre 2021

Viernes 8 de octubre: Combate de Angamos

Días Feriados Noviembre 2021

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Días Feriados Diciembre 2021

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad

¿Cuáles son los días feriados 2021 en Perú?

Los días feriados son días de descanso que rigen tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, y que no afecta la remuneración que se recibe por parte del empleador.

En tanto, los días no laborables son aquellos declarados por el Gobierno. Sin embargo, estos días no laborables son compensables en el sector público, es decir, los trabajadores deben devolver esas horas descansadas en otras fechas. Mientras que en el sector privado esto se establece entre el empleador y el trabajador.

¿Qué días son feriados por Semana Santa 2021?

Este año, en el 2021, la Semana Santa se celebró los primeros días de abril, por lo que el jueves 1 de abril y viernes 2 de abril -también llamados Jueves Santo y Viernes Santo- fueron días feriados.

¿Qué días son feriados y días no laborables por Fiestas Patrias 2021?

El miércoles 28 y jueves 29 de julio del 2021 fueron días feriados.

En años anteriores, el Gobierno ordenaba como no laborable el día puente que permitía el llamado "feriado largo". No obstante, este año, el viernes 30 de julio no fue declarado como día no laborable, pese al pedido para reactivar el turismo en el Perú.

¿Cuánto pagarán por trabajar en feriados?

Según el artículo 8 del D.L. N° 713, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día no laborable la remuneración ordinaria que corresponde a un día de trabajo.

Mientras que el artículo 9 de dicho decreto dispone que en caso el trabajador labore en día feriado, y de no haber descanso sustitutorio, tienen derecho al pago de la remuneración diaria más una sobretasa del 100 %. Es decir, una remuneración diaria por el feriado, una segunda por el trabajo realizado y una tercera por haber laborado en día feriado.