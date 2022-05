Fernando Cillóniz: "La crisis alimentaria se está agravando con la inoperancia de este Gobierno"

Fernando Cillóniz estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El empresario Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica, aseguró que la crisis alimentaria ya comenzó en el Perú, con la pandemia de la COVID-19, hace dos años, hecho que -dijo- puede ver “incluso en Lima”, con la proliferación de ollas comunes.

“Lo que estoy escuchando es que ‘se viene una crisis alimentaria’. Lo que sostengo es que la crisis alimentaria ya empezó (en el Perú), con la pandemia, hace dos años, y se agravó con la pésima gestión de la pandemia por parte del entonces presidente (Martín) Vizcarra, seguida por el presidente (Francisco) Sagasti y agravada por el presidente (Pedro) Castillo”, sostuvo en Ampliación de Noticias.

“Y eso se ve en la calle, incluso en Lima. La proliferación de ollas comunes es una manifestación de una situación de hambruna. La gente deja sus hogares y va a las esquinas a recoger un plato de comida”, añadió.

Si bien reconoció que la crisis alimentaria es un “fenómeno global”, el empresario consideró que en el Perú la situación se ha “acentuado” por la “pésima gestión estatal en materia económica”.

“El problema se da en los más pobres y los más pobres son no necesariamente los pequeños agricultores, son los millones de peruanos que han perdido su empleo”, manifestó.

“Yo no me imagino o no quiero imaginarme lo duro que puede ser para una familia cuyos padres han pedido el empleo, los hijos mayores también y tienen que alimentarse con alimentos más caros cada vez”, sentenció.



“Situación dramática”

Fernando Cillóniz calificó como “gravísima” la situación que afrontan “millones de peruanos”, que ven incrementar los precios de los alimentos por este fenómeno mundial. Al respecto, puso de ejemplo la situación de la minera Las Bambas, paralizada por un conflicto social.

“Imagínense a los nueve mil trabajadores de Las Bambas que no están generando ingresos y, por otro lado, le suben los precios de los alimentos. ¿De dónde si no están recibiendo salarios?”, se preguntó.

“Imagínense a los proveedores de Las Bambas: a los hoteles, a los restaurantes, los trasportistas, las lavanderías, que no están atendiendo a Las Bambas. ¿De dónde van a tener recursos para alimentarse? A eso me refiero. La crisis alimentaria ya empezó y se está agravado con la inoperancia y con la corrupción de este Gobierno, y de los anteriores también”, remarcó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: