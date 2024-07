Fiestas Patrias: amar al Perú desde el extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando un peruano se va del país, no solo se lleva ropa o sus pertenencias más relevantes, también se lleva sus costumbres, su devoción y, para muchos de ellos, el amor a su patria, un sentimiento que no desaparece a pesar de la distancia.

En Estados Unidos

Sandra Sofía Wurttele Céspedes se fue del Perú hace tres años para encontrarse con el amor de su vida en Estados Unidos, país en el que reside más del 30 % de los peruanos que migran, es decir, la Nación con más compatriotas en el mundo.

Para ella, las Fiestas Patrias en Lima eran un momento familiar en el que su casa se llenaba de rojo y blanco y los platos criollos no podían faltar. Es una tradición que sigue manteniendo, esta vez con sus amigas, también peruanas, quienes se han convertido en su nueva familia, además de su esposo Nathan T. Curd, quien siempre la incentiva a mantener su identidad y cultura.

“Aunque es triste, porque ver todas las celebraciones aquí no es lo mismo. Es por un lado difícil, pero me gusta que él siempre esté como: ‘Vamos a hacerlo’, y si vamos a comer comida, vamos a comer comida peruana. Incluso él aprendió a hacer ceviche (yo ni sé cómo se hace). Creo que gracias a él también, yo mantengo esta esencia del Perú”, dijo Sandra Wurttele.

En Australia

A más de 15 mil kilómetros de distancia, lo que equivale a un viaje en avión de más de 28 horas, se encuentra Gina Carbajal en Australia, el sexto país más grande del mundo y donde encontrar un restaurante peruano puede tomar 40 minutos de viaje por carretera.

Ella cuenta que en 28 de julio los centros comunitarios, donde los peruanos se reúnen para esta fecha festiva, retumban con el zapateo del huaino y el himno nacional se canta con mucha emoción.

“Bailar una marinera, un huayno, una música criolla, una música de la selva de diferentes lugares es como muy emocionante porque estás fuera de tu país. Entonces es eso, esa celebración es así. El 28 de julio aquí en Australia todos los peruanos compartimos nuestra música peruana, nuestra comida peruana, y recordamos y cantamos nuestro Himno Nacional a toda voz, pues es un sentimiento muy, muy emocionante”, señala Gina Carbajal.

En Italia

Este tipo de celebraciones también se replican en Roma, capital de Italia, el quinto país con más residentes peruanos.

En este lugar, cada 28 de julio, la iglesia latinoamericana de Santa María de la Luce, en Trastevere, se convierte en uno de los puntos de reunión de la comunidad peruana. Los adultos visten de rojo y blanco o llevan su escarapela, y los niños acuden caracterizados de héroes nacionales o vistiendo trajes típicos de la costa, sierra y selva para participar en la misa y también en el número musical a cargo de los más pequeños.

Reyna Victoria Terrones Castro, compatriota que vive en Roma desde hace más de 30 años, nos cuenta una de sus anécdotas durante una celebración de Fiestas Patrias pasadas, donde el compañerismo prevaleció entre los peruanos.

“Tengo muy presente, por ejemplo, una experiencia. Yo tengo un carro de trabajo, que es cerrado de carga porque llevo solamente un pasajero al costado, el resto es solamente para carga. Y yo me fui con eso a la fiesta y en cada esquina, en cada paradero, veía a las mujeres con rojo y blanco. Yo me paraba y las he llevado en el carro. Para nosotros ahí no es que tú buscas a alguien que conoces, eres peruana y punto”, expresa Reyna Terrones.

Sandra, Gina y Reyna forman parte de los más de 3 millones 490 mil 519 peruanos que salieron del país y no han retornado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ellas, como muchos de nuestros compatriotas, tuvieron que dejar a su familia en búsqueda de mejores oportunidades. Aunque dejaron todo atrás, nunca abandonaron el sentido de peruanidad y su amor por la tierra que los vio nacer. Bien dice una popular expresión: "El Perú es un pedacito de tierra que se lleva en el corazón".