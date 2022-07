Fiestas Patrias: Así celebran los peruanos en el extranjero

Alan Puelles Aguilar vive en Port Chester, Nueva York, y celebra las Fiestas Patrias con compatriotas residentes en Estados Unidos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Más de tres millones de peruanos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, celebrarán las Fiestas Patrias a miles de kilómetros de su país. Muchos viven esta fecha con nostalgia, pero también, realizan actividades que mantienen vivo el vínculo con el Perú.

En este informe, RPP Noticias cuenta las historias de cuatro peruanos que festejarán a lo lejos las Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias: En Estados Unidos, con Cienciano y la familia



En Port Chester, villa ubicada en el estado de Nueva York, Estados Unidos, vive Alan Puelles Aguilar, un cusqueño de 40 años que participa de las ‘Fiestas de la Peruanidad’ que se realizan con presencia de los compatriotas que residen en Estados Unidos. Alan, con su camiseta de Cienciano y la familia, lo disfruta.

“Siempre estamos con las costumbres de Perú, no perdemos, somos bien unidos. Yo voy a veces, con mi camiseta de Cienciano, también voy con el de Perú. Me siento preparado para estar participando ahí, porque ahí se juntan todos los peruanos, entonces ahí disfrutamos la comida peruana, pero no venden cuy, eso falta’, señaló.

Edson Santander Velásquez dice que durante las Fiestas Patrias es cuando más extraña al Perú. Él, junto a su primo, regresa al Perú cada vez que tiene vacaciones. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Fiestas Patrias: En Australia se extraña al Perú

Los primos Edson Santander Velásquez y James Tupayachi Velásquez, desde hace 15 años, están al otro lado del mundo, a 13 mil kilómetros del Perú, en Sidney, Australia. Ahí, junto a una buena parte de los 12 mil peruanos que viven en ese país, festejarán las Fiestas Patrias a bordo de un crucero en el que habrá danzas típicas, declamaciones de poesías, música y mucha comida peruana. Edson, por más lejos que esté, le confiesa a RPP Noticias que nunca olvida a su Perú.

‘El Perú, estés donde estés, lo llevas en tu corazón, ¿me entiendes? Si nosotros nos salimos de acá de Australia y solo tenemos la mentalidad de ir al Perú, al Perú, al Perú, es porque extrañamos bastante. Yo estoy 15 años acá y me he ido cinco, seis, siete veces al Perú y no me he ido a otro país. ¿por qué?, porque se extraña, porque es tu país, pues", manifestó.

Redy Álvarez Pérez celebra las Fiestas Patrias participando en el "Mundialito", un torneo de fútbol que se disputa el 28 de julio en Turín, Italia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Fiestas Patrias: En Italia, el “Mundialito” presente

Redy Álvarez Pérez tiene 42 años y desde hace 15 reside en Pinerolo, un municipio de Turín, en Italia. Recuerda que sus primeros años lejos del Perú, tuvo que trabajar los días 28 y 29 de julio.

Pero años después, ya más asentado en el extranjero, comenzó a participar de conciertos con artistas peruanos y eventos gastronómicos. Sin embargo, lo que más le gusta de las actividades por Fiestas Patrias en Italia es jugar en un torneo de fútbol que se disputa cada 28 de julio llamado ‘Mundialito’.

"Todo te hace recordar a tu país más aún en estas Fiestas Patrias. El peruano, lo bueno que tiene es la picardía, ¿no?, como le llaman, como dice la famosa frase que ha hecho Lapadula: 'el chocolate'. Y los muchachos son siempre pegados a la camiseta y entonces dan el todo por el todo para tratar de ganar. Esperamos que este año también puedan ganar y salgan campeones", comentó.

Iván Canayo Nashnate reside en Buenos Aires y desde ahí añora la Parada Militar que solía ver en vivo desde la avenida Brasil. Ahora la sigue a través de las redes sociales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Fiestas Patrias: Buenos Aires y recuerdos de la Parada Militar

Más cerca del Perú está Iván Canayo Nashnate. Él reside en Buenos Aires, Argentina, donde viven 110 mil peruanos, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec. Iván extraña su natal Iquitos y la forma en que mejor evoca a su selva querida es preparando platos típicos como el juane o el tacacho.

Cuando llegan las Fiestas Patrias, recuerda que asistía a las paradas militares en la avenida Brasil, en Lima, y estando lejos, tiene que seguir el evento por redes sociales.

"Es una fecha muy especial para todos los peruanos. Nosotros lo llevamos en el corazón. Siempre me gustaba ir a la avenida Brasil, desde muy temprano, esa fecha yo no trabajaba, me acuerdo, y siempre iba para esa parada, con unas amigas o amigos. Nos juntábamos igual, desde muy temprano para poder ver más de cerca. La verdad me da muchos recuerdos todo eso y no poder hacerlo ahora", dijo.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Estados Unidos es el país en el que residen la mayor cantidad de peruanos. Ahí está el 30,8 % de la población nacional que vive en el extranjero. Le sigue Argentina, con 14,4 %, España, Chile e Italia. En esos países también se grita "¡Viva el Perú!".

Las Fiestas Patrias se celebran de diversa manera en la costa, sierra y selva del país, cada región con sus tradiciones para rendir homenaje al Perú. En este informe, Scarleth Paitán hace un repaso por las costumbre peruanas en esta fecha especial.