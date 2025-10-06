Fiscalía de Chiclayo solicitó ocho años de prisión para exjefe policial acusado de cobrar cupos a transportistas

El exjefe de la Unidad de Tránsito de Chiclayo, Abraham Cuadros, es acusado de liderar la organización criminal ‘Los rápidos del norte’, dedicada al cobro de cupos a los transportistas formales e informales. Otros 20 policías, además de 12 civiles, son también investigados por este caso.

La Fiscalía pidió ocho años de prisión para el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Abraham Cuadros, exjefe de la Unidad de Tránsito de Chiclayo, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.

Cuadro Rojas es acusado de liderar la organización criminal ‘Los rápidos del norte’, dedicada al cobro de cupos a los transportistas formales e informales a través del aplicativo Yape y otras modalidades.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró, como parte de las diligencias, que se amplíe el plazo de prisión preventiva por 18 meses adicionales contra el imputado, quien actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Chiclayo.

Más implicados en la trama

Además de Abraham Cuadros, un total de 20 policías y 12 civiles son investigados por el mismo delito en este caso. Otros tres agentes policiales, de acuerdo con el Ministerio Público, ya han reconocido su responsabilidad penal y fueron condenados a penas de cinco años de pena privativa de libertad.

La investigación, a cargo de fiscal provincial Karim Ninaquispe, señala que durante el 2023, Abraham Cuadros, junto con el teniente PNP Luis Miguel Salcedo, habrían solicitado dádivas a transportistas formales e informales para omitir sus funciones como oficiales de tránsito.

"Esta modalidad se extendió hasta mediados de marzo de 2024, luego de que la Fiscalía efectuara diligencias de allanamiento con fines de detención", detalló el Ministerio Público en un comunicado.

El organismo público añadió que las diligencias fiscales "han permitido determinar que un grupo de policías exigía el pago de entre 20 y 50 soles diarios en diversos paraderos, a fin de interferir ilegalmente en la competencia entre transportistas, y destinaban un monto del dinero recaudado para Cuadros y Salcedo".