La Libertad: intervienen a 27 presuntos integrantes de organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato

En un megaoperativo donde participaron más de 400 policías durante la madrugada, la División de Investigación Criminal de Trujillo ejecutó una orden detención y allanamiento contra 27 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Letales del Norte, Nueva Generación', dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego y otros, según informó el general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad.

De las personas intervenidas, 20 fueron encontrados en sus viviendas en Trujillo, dos son miembros de la Policía que recientemente fueron rotados a Lima, cinco son reos (cuatro en el penal El Milagro y uno en Challapalca).

Entre las casas allanadas se encuentra la de alias 'Chino Verdes', un hombre que había sido intervenido en enero de 2025 por el coronel Víctor Revoredo. Sin embargo, fue liberado posteriormente por falta de pruebas en su contra.

Tras el operativo, el general Carlos Llerena brindó mayores detalles al respecto.

"Es un miembro activo de la organización criminal Los Pulpos. Acá ha caído su sobrino, el sobrino de 'Chino Verdes'. Y, efectivamente, también tengo que decirlo, dentro de esta organización han caído dos efectivos policiales que fueron cambiados por mi gestión a comienzos de año a la ciudad de Lima. Y lo dije desde un inicio: no hay espíritu de cuerpo para aquellos malos elementos de la Policía Nacional del Perú que deshonran nuestro uniforme", aseveró.

PNP encontró armas de fuego y municiones de armas de largo alcance

En los inmuebles, la Policía informó que, preliminarmente, se encontró armas de fuego, stickers extorsivos y municiones de armas de largo alcance.

La investigación, según la Policía, comprende un seguimiento desde hace dos años, donde se buscó reunir los elementos de convicción que justifiquen la medida judicial de allanamiento. Para este operativo se utilizaron drones de patrullaje e inteligencia, para los que se hicieron cálculos en el manejo para no levantar sospechas en los puntos a intervenir.

En la operación también participó un equipo de defensa pública, además del viceministro del interior, Félix Pérez.