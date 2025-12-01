Fiscalía recupera barra de oro valorizada en S/ 2.2 millones proveniente de la minería ilegal

El Ministerio Público señaló que el lingote constituye un incremento patrimonial injustificado asociado a actividades de una empresa minera peruana.

El Poder Judicial declaró fundada la demanda fiscal de extinción de dominio sobre una barra de oro de aproximadamente 10 kilogramos, valorizada en S/2 220 519.83, proveniente de actividades de minería ilegal.



En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el lingote constituye un incremento patrimonial injustificado asociado a actividades de una empresa minera peruana.



Este negocio, explicó el organismo público, operaba como una “fachada, instrumentalizando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a partir de una inscripción irregular, para simular operaciones de producción y exportación de oro pese a contar con un capital social irrisorio”.



El fiscal adjunto provincial Jorge Elías Castillo Jiménez acreditó el origen “ilícito” de la barra de oro, al demostrar que la representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, se valió de “declaraciones falsas y contradictorias” en cuanto a la compra, uso y almacenamiento tanto de insumos químicos como de explosivos presuntamente utilizados en su actividad minera.



“Todos estos elementos, sumados al vínculo familiar que existe entre las empresas involucradas, a su falta de equipos, de personal necesario y de las autorizaciones que exige la ley, permitieron obtener una firme victoria judicial contra la minería ilegal y el lavado de activos, al determinar que la referida estructura criminal fue diseñada como un esquema para blanquear oro de origen ilegal”, detalló el organismo público.