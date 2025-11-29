Últimas Noticias
Dictan prisión preventiva a miembros de clan familiar ‘Perú Unido’, banda criminal que extorsionaba a transportistas

La Fiscalía informó que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes de la organización criminal ‘Perú Unido’.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las autoridades atribuyen al clan familiar el cobro sistemático de cupos a empresas de transporte en varios distritos de Lima y Callao, así como vínculos con policías que habrían favorecido sus operaciones, según la investigación fiscal.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes de la organización criminal ‘Perú Unido’, dedicada al cobro de cupos a empresas de transportes que cubren las rutas del Callao, Ventanilla, Breña, Pachacútec y otros distritos de Lima Metropolitana. La red estaría integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos.

La medida fue dispuesta para Rossana Vílchez y Nataly Berríos, madre y hermana del cabecilla Johan Berríos; así como Andrea García y Kelwin Rodríguez. Los detenidos son investigados por delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y otros, como parte de la investigación que se dirige contra la banda integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos.

La investigación está a cargo del Segundo Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra.

La tesis fiscal

Según la tesis fiscal, los detenidos pertenecerían a un clan familiar denominado ‘Los Vílchez’, sindicada de cobrar cupos a conductores de combi de seis empresas de transporte en los distritos de Lima Metropolitana y Callao. Los montos oscilaban entre los S/ 5 y S/ 8 diarios.

Asimismo, el Ministerio Público señala que la organización criminal operó en la capital desde 2024 y habría generado ganancias de aproximadamente S/ 1.8 millones a causa de las extorsiones.

Durante la investigación, la Fiscalía informó que identificaron la presunta colaboración de los efectivos policiales de la comisaría del Callao, Luis Ordóñez y Jordi Delgado, quienes habrían trabajado con la banda criminal brindándole información privilegiada y alertándola de posibles operativos.

