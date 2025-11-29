Dictan prisión preventiva a miembros de clan familiar ‘Perú Unido’, banda criminal que extorsionaba a transportistas

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes de la organización criminal ‘Perú Unido’, dedicada al cobro de cupos a empresas de transportes que cubren las rutas del Callao, Ventanilla, Breña, Pachacútec y otros distritos de Lima Metropolitana. La red estaría integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos.

La medida fue dispuesta para Rossana Vílchez y Nataly Berríos, madre y hermana del cabecilla Johan Berríos; así como Andrea García y Kelwin Rodríguez. Los detenidos son investigados por delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y otros, como parte de la investigación que se dirige contra la banda integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos.

La investigación está a cargo del Segundo Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La tesis fiscal

Según la tesis fiscal, los detenidos pertenecerían a un clan familiar denominado ‘Los Vílchez’, sindicada de cobrar cupos a conductores de combi de seis empresas de transporte en los distritos de Lima Metropolitana y Callao. Los montos oscilaban entre los S/ 5 y S/ 8 diarios.

Asimismo, el Ministerio Público señala que la organización criminal operó en la capital desde 2024 y habría generado ganancias de aproximadamente S/ 1.8 millones a causa de las extorsiones.

Durante la investigación, la Fiscalía informó que identificaron la presunta colaboración de los efectivos policiales de la comisaría del Callao, Luis Ordóñez y Jordi Delgado, quienes habrían trabajado con la banda criminal brindándole información privilegiada y alertándola de posibles operativos.