Gerente de CPI: La ciudadanía ya no espera nada del Parlamento, pero sí tiene expectativa respecto a gestión de Dina Boluarte

La última encuesta nacional urbana y rural realizada por CPI revela que un 80.5 % de encuestados desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y solo un 14.4 % la aprueba. De acuerdo con el estudio, en Lima la desaprobación de la mandataria llega al 68.7 %, mientras que en el interior del país su desaprobación se ubica en el 87.4 %. ¿Por qué en Lima los números son distintos que en el interior del país? "Lima considera que Dina Boluarte llegó en el momento preciso por el no respaldo que tenía el presidente Pedro Castillo en la capital. En el interior del país la visión es distinta, esto de alguna manera está reflejando esta diferencia que existe cuando analizamos Lima y el interior del país", explicó Omar Castro, gerente general de la encuestadora CPI .

CPI revela también que un 90.8 % de los encuestados desaprueba la gestión del Congreso de la República, un 5.9 % lo respalda y un 3.3 % no sabe y no opina. Para Omar Castro, estas cifras dejan en claro que "la ciudadanía ya no espera nada por parte del Parlamento", pero sí tiene una expectativa respecto a la gestión de Dina Boluarte, debido a que la mandataria ha formado un gabinete de personas que tiene línea de carrera dentro de los ministerios.