Gobernador de Cusco sobre incremento de aforo a Machu Picchu: “Tenemos una administración inadecuada del Ministerio de Cultura”

Actualidad Gobernador de Cusco pidió la transferencia de funciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, consideró en RPP que el Ministerio de Cultura no tiene una gestión adecuada del Santuario de Machu Picchu por lo que pide que se traslade su administración.

“Lo que tenemos nosotros es una administración inadecuada por parte del Ministerio de Cultura, en el cual el centralismo no tiene políticas claras. Lo que vas a encontrar en Machu Picchu es el descuido del Santuario, que efectivamente es el orgullo de todos los peruanos. Y esto no es el fruto de este gobierno, es histórico. Lo que nosotros pedimos como gobierno regional es la transferencia de funciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, que nos permita cuidar Machu Picchu, Sacsayhuaman, nuestros centros arqueológicos y generar recursos, y a partir de ellos poder nosotros dar lo que se necesita para la sostenibilidad”, dijo.

En la Rotativa del Aire, la autoridad regional indicó que está acuerdo en “que se tenga un adecuado plan de gestión y que éste permita determinar cuál es la cantidad efectiva de visitantes que puede soportar Machu Picchu”.

No obastante, Werner Salcedo afirmó que el gobierno central “ya no tiene la capacidad de administrar bien” y reiteró que el tema del aforo a Machu Picchu se ha convertido en una discusión cotidiana debido a que el Ministerio de Cultura no quiere abordarla como se debe.

“Lo que no se tiene es la adecuada planificación y lo que corresponde para poder tener a los visitantes en los diferentes circuitos. Hay diferentes ingresos, pero el Ministerio de Cultura se cierra. Y no es fruto del actual ministro, ni del anterior. Este tema ya lo discutimos como si fuera algo cotidiano. ¿Saben en qué se están convirtiendo los ministerios y el gobierno central? De lo que es un pulpo, hoy se está convirtiendo en una anémona. Ya no tiene cerebro, ya no tiene la capacidad de administrar bien”, sostuvo en RPP.

“Lo que me parece bien es que sí se incremente, pero que también se cuide la ciudad. Y esa discusión es la que no se quiere tener, la que no se da en el Ministerio de Cultura”, agregó.

Aumentará foro para ingresar a Machu Picchu en 2025

El Ministerio de Cultura (Mincul) estableció en 5,600 el número máximo de visitantes por día que podrá recibir la llaqta o ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la región Cusco, durante la temporada alta de 2025.

La Resolución Ministerial 000404-2024-MC, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, detalla que ese máximo de capacidad de carga regirá para las siguientes fechas de 2025: el 1 de enero, del 17 al 20 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre, así como el 30 y el 31 de diciembre.

Cabe señalar que la venta de boletos se hace a través del portal web www.tuboleto.cultura.pe, según señala la norma que lleva la firma del ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.