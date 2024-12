Ministro de Cultura: "No es necesario incrementar el aforo en Machu Picchu, pero no nos cerramos a evaluarlo"

La venta de boletos para visitar la ciudadela inca será de 5 600 personas en el 2025. Sin embargo, el titular del sector no descartó un incremento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco Machu Picchu: Ministro de Cultura afirma que no es necesario incrementar su aforo, pero pueden evaluarlo

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, aseveró que no hay necesidad de incrementar el aforo en Machu Picchu debido a que el 75 u 80 % del total de boletos establecidos se venden normalmente y nunca se ha llegado al aforo tope, ni en temporada regular, ni en temporada alta. Sin embargo, no descartó que se evalúe la posibilidad.

"Ya tenemos un aforo determinado y, repito, no se está superando ese aforo, entonces, bajo esa lógical, no habría necesidad de aumentarlo; sin embargo, no nos cerramos a evaluarlo. Lo que no podemos hacer es perder nuestro rol protector del patrimonio cultural, lo que importa es que no se afecte la llaqta", manifestó para RPP.

El ministro de Cultura se refirió también al informe de INGEMMET sobre fisuras en monumentos arqueológicos de la región imperial e indicó que es producto del uso turístico que le pasa a todos los bienes culturales y lo que hacen es trabajar para reducir el impacto o que este sea reversible.

Valencia también reconoció que se debe mejorar temas como la implementación de puestos de auxilio rápido en centros arqueológicos frente a la muertes de visitantes reportadas en este 2024. Sin embargo, no mencionó cuándo se realizaría.

El ministro de Cultura formó parte de la ceremonia en la que la Embajada de Estados Unidos anunció la intervención del techo y murales de la capilla de Canincunca, ubicada en el distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi, en la región imperial.

A partir del próximo año, el aforo diario de visitantes a Machu Picchu será de 5 600 personas. La venta de boletos para visitar la ciudadela inca se llevará a cabo exclusivamente a través del portal web oficial Tu Boleto del Mincul conforme a la normativa establecida por el ministerio de Cultura.

Nueva premiación

Machu Picchu fue elegido la semana pasada como la Mejor Atracción Turística Líder del Mundo 2024 en los prestigiosos premios World Travel Awards (WTA), considerados los 'Oscar del Turismo'.

Este es el sexto reconocimiento de la ciudadela en esta categoría, tras obtenerlo también en 2023, 2022, 2021, 2019, 2018 y 2017. Además de ser Patrimonio de la Humanidad y una de las siete nuevas maravillas del mundo, este triunfo en los WTA resalta su valor cultural, histórico y natural.

Los World Travel Awards son un referente internacional en el turismo y la selección de los ganadores se realiza mediante votación pública y la evaluación de expertos de la industria, lo que otorga especial prestigio a los galardones.