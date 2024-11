Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Economía Cusco: solo 70 mineros lograron formalizarse desde que existe el REINFO

El Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Cusco, Merciano Basilio Peláez, manifestó en conversación con RPP Cusco su incertidumbre sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a manos del Congreso de la República. Asimismo, afirmó que desde que el REINFO existe, solo 70 han logrado la formalización.

"A la fecha, la región Cusco es una región minera y nosotros en nuestra base de datos tenemos casi 3100 con derechos mineros, tanto titulados como también en situación de trámite. De eso, estamos logrando en esta hasta el momento 70 mineros a nivel de la región, entre la explotación no metálicas y metálicas. El resto está en proceso de formalización", indicó.

En este sentido, mencionó que las provincias cusqueñas que tiene mayor presencia de la actividad minera son Chumbivilcas, Quispicanchi, Paucartambo, Espinar, principalmente.

Propone cambiar la normativa minera para avanzar en la formalización

El ingeniero Basilio mencionó que en la actualidad existen algunas dificultades para lograr el proceso de formalización de los mineros en el Cusco, y que se debería cambiar la normativa existente en la ley general de minería para agilizar dicha situación.

"Lo que se trata es atacar al medio del asunto y el medio del asunto es modificar el conjunto de normas mineras que existen en el país en este momento. Nosotros, así ampliando un año, dos años el tema del REINFO, si no vamos a modificar el medio del asunto, los requisitos que exige el Estado, no vamos a poder avanzar en la formalización", manifestó.

En este sentido, señaló que vienen trabajando con iniciativas del Gobierno Regional de Cusco en coordinación con los gobiernos regionales del Sur, pues tienen la competencia de poder formalizar por vía ordinaria y la por la vía extraordinaria. Sin embargo, existen dificultades.

"Por la vía ordinaria, si nosotros no vamos a conseguir la autorización del uso superficial de los predios que son comunales o privados, no van más allá la formalización minera. En el tema del REINFO, si no vamos a conseguir contrato de explotación del titular de la concesión y no vamos a tener el permiso de las comunidades, igualito: hasta ahí llega el deseo y anhelo de la formalización", advirtió.

Añadió que tienen opiniones vinculantes del SERNARP, SERFOR, ANA y del Ministerio de Cultura. Indicó que si estas instituciones no tienen opiniones vinculantes, tampoco se podrá avanzar en la formalización.