Ministro de Educación: “Nuestro objetivo es vacunar hasta octubre a la mayor cantidad de maestros”

El ministro Juan Cadillo señaló que un total de 345 849 docentes solo han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

Juan Cadillo, ministro de Educación, señaló este jueves que tienen como objetivo vacunar contra la COVID-19 a la mayor cantidad de maestros hasta el mes de octubre, como parte del proceso de regreso a las clases semipresenciales.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el ministro manifestó que han considerado garantizar la vacunación de los docentes, así como la del personal administrativo. Para esto ya se realizan las coordinaciones con el Ministerio de Salud, respecto de la dosis que serían necesarias para esta inoculación.

Añadió que esto es parte de una estrategia hacia fin de año para retomar las actividades en los colegios. Precisó que antes de retomar las clases de forma presencial promoverán actividades deportivas y artísticas en los espacios libres de las escuelas, con todos los protocolos, a fin de facilitar el regreso a las aulas.

“Nuestro objetivo es vacunar hasta octubre a una mayor cantidad de maestros y lo segundo está orientado a una estrategia de reabrir las escuelas, pero en un sentido totalmente distinto”, indicó el ministro.

“Es decir, aprovechar todos los espacios libres y promover actividades deportivas y artísticas, para poder pilotear en los colegios cada vez más grandes, con mayor número de estudiantes, la forma de regreso e incentivando determinados protocolos con los estudiantes, de forma que no sea tan traumático este regreso”, añadió.

Inoculación a maestros

El ministro sostuvo que actualmente hay 345 849 docentes con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, cifra que representa el 52% de los maestros. En tanto, los docentes y trabajadores administrativos que ya tienen la segunda dosis son 138 260, por lo que indicó que se busca inocular a todos maestros que aún requieran al segunda vacuna.

“El objetivo es justamente ese, pedir al Ministerio de Salud que garantice esta vacuna, para este grupo especial, porque es muy importante recuperar o tratar de hacer al cierre del año ver la manera en que podamos incentivar las actividades deportivas y artísticas con nuestros estudiantes”, manifestó.

Señaló también que para los próximos dos meses no se tiene planeado retomar ninguna actividad presencial, debido a la eventualidad de una tercera ola de la COVID-19. En esa línea, precisó que, los menores transmiten más la enfermedad y por eso no sería indicado retomar actividades pronto.

“Los dos meses que vienen no los estamos considerando, porque aún tenemos la alerta de la tercera ola y no tenemos a todos los maestros vacunados. Hay que considerar el factor de los niños. Por lo general sabemos muy bien que los niños en caso de que se contagien, no los afecta, pero son los que transmiten más la enfermedad”, dijo.

