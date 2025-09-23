Gremios médicos de EsSalud suspendieron huelga indefinida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) anunció que se ha suspendido temporalmente la huelga nacional indefinida que acataban los gremios médicos desde el pasado 9 de septiembre, tras sostener un encuentro con representantes del Poder Ejecutivo y de EsSalud.

A través de un comunicado, el sindicato detalló que se ha logrado avanzar en puntos sustanciales del pliego de reclamos, especialmente en lo relacionado a condiciones laborales, incremento presupuestal y respeto a la negociación colectiva.

“Esta decisión responde a la voluntad de diálogo demostrada por las partes y a la responsabilidad ética de nuestros profesionales con el país. Sin embargo, dejamos en claro que nos mantendremos en estado de alerta permanente hasta que se concreten los acuerdo en los plazos establecidos”, se lee en la misiva.

EsSalud ratifica suspensión de la huelga

La suspensión de la huelga fue ratificada por el Seguro Social, que confirmó que los representantes de los gremios aceptaron, entre otros ofrecimientos, la propuesta de asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral a partir de 2026.

EsSalud, entidad liderada por Segundo Acho Mego, también se comprometió a convocar a nuevos profesionales para reducir brechas de personal y diseñar una nueva política remunerativa.

“Nuestra institución siempre estuvo dispuesta al diálogo constructivo, alturado y respetuoso con los gremios para llegar a acuerdos en materia de mejoras laborales…”, indicaron.