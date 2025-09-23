Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Gremios médicos de EsSalud suspendieron huelga indefinida

Gremios médicos acataban una huelga desde el 9 de septiembre.
Gremios médicos acataban una huelga desde el 9 de septiembre. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El sindicato señaló que, aunque se suspendió la medida de fuerza, continuará “en estado de alerta permanente” hasta que concreten los compromisos asumidos por EsSalud.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) anunció que se ha suspendido temporalmente la huelga nacional indefinida que acataban los gremios médicos desde el pasado 9 de septiembre, tras sostener un encuentro con representantes del Poder Ejecutivo y de EsSalud.

A través de un comunicado, el sindicato detalló que se ha logrado avanzar en puntos sustanciales del pliego de reclamos, especialmente en lo relacionado a condiciones laborales, incremento presupuestal y respeto a la negociación colectiva.

“Esta decisión responde a la voluntad de diálogo demostrada por las partes y a la responsabilidad ética de nuestros profesionales con el país. Sin embargo, dejamos en claro que nos mantendremos en estado de alerta permanente hasta que se concreten los acuerdo en los plazos establecidos”, se lee en la misiva.

EsSalud ratifica suspensión de la huelga

La suspensión de la huelga fue ratificada por el Seguro Social, que confirmó que los representantes de los gremios aceptaron, entre otros ofrecimientos, la propuesta de asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral a partir de 2026.

EsSalud, entidad liderada por Segundo Acho Mego, también se comprometió a convocar a nuevos profesionales para reducir brechas de personal y diseñar una nueva política remunerativa.

“Nuestra institución siempre estuvo dispuesta al diálogo constructivo, alturado y respetuoso con los gremios para llegar a acuerdos en materia de mejoras laborales…”, indicaron.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
EsSalud

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA