El GRUPORPP realizó su gran preventa en la que presentó sus novedades y productos comerciales

Esta noche se realizó la gran preventa del GRUPORPP, donde se dieron a conocer las novedades que vendrán para lo que resta de este año y lo nuevo en programación para el 2025.

Oscar Carbajal, gerente comercial del GRUPORPP, habló sobre las novedades en programación y productos comerciales que se ofrecerán. Además, resaltó que RPP obtuvo el mayor porcentaje de confianza por tercer año consecutivo, según informe del Digital News Report 2024 de Reuters Institute.



"GRUPORPP siempre cargado de novedades. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a presentar novedades no solo para lo que resta del 2024, sino también lo que viene para el 2025. Son novedades no solo en programación, también en productos comerciales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y anunciantes", dijo.



Por su parte, el periodista Fernando Carvallo, conductor de los programas 'Enfoque de los Sábados', 'Las Cosas como Son' y 'Ampliación de Noticias', agradeció al público por confiar en el trabajo del equipo periodístico del GRUPORPP y afirmó que somos un medio comprometido con la verdad.



"Agradecer a la gente que confía en nosotros y asegurarles que pueden seguir confiando porque tenemos un compromiso con la veracidad", indicó.

Confianza y veracidad

Otro de nuestros periodistas, Juan Carlos Ortecho, editor de RPP Deportes, destacó el profesionalismo y el compromiso al momento de dar información a los oyentes, televidentes y público que sigue el trabajo en el ámbito deportivo.

"La gente si lo escucha en nuestras transmisiones sabe que el dato es cierto. Incluso, hay mucha gente que espera que RPP lo diga para que se confirme. Y eso es parte de la marca y del compromiso que tenemos con todos. Además, tenemos a los mejores comentaristas para que la gente viva el fútbol peruano como se merece vivir", indicó.