Harvey Colchado rechaza supuesta vinculación con fiscal detenido: "Si hizo un acto de corrupción, que pague"

En entrevista con RPP, el exjefe de la Diviac negó que haya trabajado alguna vez con el fiscal que anoche fue detenido al ser acusado de recibir 3000 dólares de una persona a la que supuestamente extorsionaba para no seguir con una investigación.

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, negó que él haya trabajado o coordinado con el hoy detenido fiscal Henry Amenábar durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Alan García en 2019. En ese sentido, le respondió a Carla García, hija del fallecido exmandatario, por un mensaje que ella publicó en sus redes sociales.

"No significa que por haber hecho una diligencia, me vengan a imputar, lamentablemente con fines populistas, electoreros, para limpiar la imagen de su señor padre que lamentablemente, a mi modo de ver, estaba en actos de corrupción... Si el fiscal hizo un acto de corrupción que pague, pero que no me achaquen a mí alguna vinculación con el fiscal", manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Colchado recalcó que solo conoció a Amenábar durante esa diligencia y que este funcionario era uno de los ochos fiscales adjuntos que participaron del operativo en la vivienda de Alan García.

Henry Amenábar fue detenido anoche en el baño de un centro comercial en Miraflores cuando recibía 3000 dólares en efectivo. Según la Policía, el fiscal habría exigido a una persona el pago de $ 20 mil a cambio de no continuar con una investigación en su contra.

Postulará en Ahora Nación

Por otro lado, el coronel en situación de retiro confirmó en RPP que participará en las próximas Elecciones Generales del 2026 con el partido Ahora Nación, postulando con el número uno en la lista de diputados por Lima y participando en la elaboración del plan de seguridad ciudadana para Alfonso López Chau, quien sería el candidato a la presidencia por esta agrupación.

"Me siento más afín con Ahora Nación, del ingeniero López Chau, porque he visto en él que tiene mayor experiencia en la parte de trabajar con el Estado. Él ha sido rector de una universidad nacional como la UNI y ha sido director del BCR", enfatizó.