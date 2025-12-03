Daniel Salaverry tras ser absuelto en caso por peculado: “Había una intención perversa de sí o sí condenarme”

Daniel Salaverry estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó ayer, martes, la condena de ocho años de prisión que se le impuso al expresidente del Congreso Daniel Salaverry, por los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado doloso para otros en agravio del Estado.

Esta mañana, en Ampliación de Noticias, el exlegislador se pronunció respecto a este fallo, que -en su opinión- fue emitido por “una sala de jueces de alto nivel, jueces honorables, y que han puesto las cosas en su sitio”.

“Lo que pasa es que había, creo yo, una intención perversa de sí o sí procesarme y condenarme”, refirió Salaverry respecto a la condena emitida en su contra hace unos meses.

En marzo de 2025, el Poder Judicial condenó al expresidente del Parlamento a ocho años de pena privativa de la libertad y al pago de S/ 119 577 de reparación civil, tras ser acusado de apropiarse de viáticos durante la semana de representación, entre 2017 y 2018, cuando era congresista de la República.

“El acuerdo de mesa del año 2017, siendo presidente del Congreso Lucho Galarreta, cambió la naturaleza jurídica de los dineros que se le entregaban a los congresistas hasta ese entonces para su semana de representación”, refirió Salaverry.

“Todos los peruanos recuerdan que a los congresistas se les daba viáticos, pero eso era antes. En el 2017, en septiembre, se modificó mediante un acuerdo de mesa y pasó a tener un ingreso el congresista, el cual estaba afecto a la retención de impuesto a la renta. Por lo tanto, era de libre disposición del congresista y no tenía que rendir cuentas sobre ello”, continuó.

“La Fiscalía nunca quiso dar validez a ese acuerdo de mesa. El informe de la Contraloría, que hizo una auditoría al respecto, producto de esta denuncia, concluyó en lo que te estoy diciendo, que era de libre disponibilidad, afecto a impuesto a la renta, por lo tanto, no eran caudales públicos. (...) Pero la fiscalía siguió insistiendo con esta persecución fiscal y luego, obviamente, una sala que condenó a ocho años sin ninguna prueba, sin ningún tipo de prueba”, sentenció.



“Jamás cogí indebidamente un sol del Congreso”

La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Salaverry contra la condena que le impuso la Sala Penal Especial el pasado 21 marzo, en la que también se dispuso su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. Ello al determinar que solicitar viáticos para su equipo no convierte al excongresista en garante de su correcta utilización.

“Yo, la verdad, agradezco a Dios que esta apelación haya llegado a una sala de jueces de alto nivel, jueces honorables, y que han puesto las cosas en su sitio, y que han confirmado lo que yo dije desde el primer día, que jamás cogí indebidamente un sol del Congreso”, manifestó Salaverry.

Finalmente, al ser consultado si participará en las venideras elecciones generales, Daniel Salaverry fue tajante: “No. He estado nueve meses cargando esta preocupación, yo, mi familia, mi esposa, mis padres; y ahora lo que más quiero es paz y tranquilidad. No tengo ningún tipo de pretensiones políticas para el escenario nacional, para las próximas elecciones, y ya más adelante veré qué decisión tomo respecto a si continúo o no en la senda política”.

