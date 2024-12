Hermano de Thalía Manrique pide que investigación continúe para que se dé con paradero de sospechosos por crimen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Declaraciones de hermano de Thalía Manrique.

El caso por el crimen que acabó con la vida de la cantante Thalía Manrique continúa en desarrollo, pues este lunes se conoció que dos de los implicados en el asesinato de la joven de 27 años afrontarán la investigación en su contra con nueve meses de prisión preventiva; sin embargo, otros dos fueron dejados en libertad y el paradero de dos más es desconocido.

Jair Manrique, hermano de Thalía, cuestionó esta decisión judicial y dijo que solo estarán conformes cuando todos los implicados sean detenidos y procesados. En esa línea, dijo que es necesario que Fiscalía continúe la investigación, pues consideró que los detenidos conocen el paradero de los no habidos.

“No estamos conformes porque son seis o siete personas, estaríamos conformes siempre y cuando todos estén detenidos y procesado, pero lamentablemente en Perú es lo que vivimos día a día, no solamente mi familia pasa por eso, sino también a nivel nacional creo que hay una crisis por este tema”, dijo.

“Desde aquí expresarle un agradecimiento a la policía que ha hecho su trabajo, la policía ya cumplió. Ahora solamente queda detenerlos, porque sé que estás personas que están en prisión preventiva saben dónde están los prófugos. Sería bueno que sigan las investigaciones hasta que den con el paradero de esas personas que han cometido este horrendo crimen”, añadió.

Denuncia falta de apoyo de orquesta

Asimismo, señaló que no ha recibido apoyo de la Orquesta Hermanos Guerrero y cuando les pidió que vengan a Lima a declarar por el caso le indicaron que no podían hacerlo porque eso implicaba un gasto.

“Quisiera aprovechar porque nos han dejado de lado, el tema de la orquesta nos ha dejado de lado. Duele decirlo, pero nos han dejado de lado. Lamentablemente, ahora yo tengo dos sobrinos, uno de ocho y uno de dos años. El de ocho años no está bien, mi mamá tiene 60 años”, sostuvo.

“La orquesta debió pronunciarse sí nos dieron un apoyo, pero no diciendo sabes qué es de parte nuestra, sino de la colaboración. Ellos nunca me dijeron sabes qué toma un sol, esto es de parte de la orquesta, no nada ellos han ido se han promocionado en Lima, el evento todo”, agregó.