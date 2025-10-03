Huancayo: JEE determinó que jefe del SATH quebrantó la neutralidad electoral al “hacer propaganda a favor” del partido de César Acuña

Julio César De La Rosa Luján tomó parte del evento denominado 'La gran toma de Huancayo', realizado el pasado 20 de septiembre, donde brindó un discurso público acompañado de propaganda y símbolos partidarios de Alianza para el Progreso.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo determinó que Julio César De La Rosa Luján, actual jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), incurrió en infracción al principio de neutralidad electoral tras participar en una caravana política de Alianza Para el Progreso (APP), cuyo líder y fundador es el actual gobernador de la Libertad, César Acuña.



“Este Jurado Electoral Especial determina que Julio César De La Rosa Luján, titular del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 32.2.4 del artículo 32° del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, consistente en: 'Hacer propaganda a favor de alguna agrupación política, (…).'”, dice la resolución.



Según el documento, el funcionario tomó parte del evento denominado 'La gran toma de Huancayo', realizado el pasado 20 de septiembre de este año, donde brindó un discurso público acompañado de propaganda y símbolos partidarios. Las imágenes y transmisiones difundidas en redes sociales confirmaron su participación en el acto proselitista.



Aunque Julio De La Rosa alegó que asistió como ciudadano en día no laborable y que no utilizó recursos del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH) ni invocó su cargo, el Jurado Electoral Especial concluyó que su intervención constituyó propaganda a favor de Alianza Para el Progreso, vulnerando el deber de imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos durante el proceso electoral.



En consecuencia, el colegiado ordenó que el jefe del SATH se abstenga de reincidir en estas conductas, bajo apercibimiento de amonestación pública y multa al partido que lo postule.



Finalmente, dispuso remitir copias del caso a la Contraloría General de la República y a la Municipalidad Provincial de Huancayo para las acciones correspondientes.