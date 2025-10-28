Canciller dice que el Perú apunta a retomar relaciones con Colombia y México tras impases en el pasado

El Perú apunta a tener las mejores relaciones con todos los países de la región, dijo esta mañana el canciller Hugo de Zela al referirse a las fricciones diplomáticas que mantuvo el país con Colombia y México durante la gestión de Dina Boluarte.

En su primera entrevista a un medio de comunicación, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el reforzamiento de las relaciones bilaterales con ambos países es un asunto que se maneja de forma “discreta”, para evitar dificultar los avances.

“De parte del Perú, sí, sin duda alguna. Lo que tenemos es que generar la voluntad de la otra parte para volver a la relación normal al nivel de embarcados”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Asimismo, enfatizó que ha habido un “tránsito de gobierno a otro”, de acuerdo con los cánones de la Constitución, razón por la cual dijo que “es difícil entender la posición mexicana”.

Precisamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo tras la vacancia de Dina Boluarte y la posterior asunción del actual mandatario José Jerí.

“Yo creo que no hay duda alguna de que el presidente Jerí es un presidente absolutamente legítimo. Por lo tanto, no veo el motivo por el cual el gobierno mexicano sigue en una postura la cual defiende cosas, francamente, que no tienen base”, declaró el canciller.

De Zela Martínez también comentó que los gobiernos de México y Colombia no saludaron la juramentación de José Jerí.

No obstante, ratificó que la posición del Estado peruano es retomar la “relación normal” con los dos países.

Gobierno espera dejar terminada la negociación del TLC con la India

De otro lado, el canciller Hugo de Zela dijo esperar que, en los nueve meses del gobierno de José Jerí, se deje terminada la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India.

El diplomático también informó que el Perú contempla atraer la inversión de países árabes en determinadas industrias.

“Creo que eso permite demostrar que el Perú hoy tiene un nivel, felizmente en el plano económico, de estabilidad tal que nos permite proyectarnos hacia diferentes áreas del mundo que las que tradicionalmente han sido más cercanas a nuestro comercio, como ya los países de la región, Estados Unidos, Europa”, aseveró.

Acotó que se busca no depender de un pequeño número de mercados convencionales, sino “abrirnos hacia el mundo”.

En ese sentido, De Zela Martínez anunció que no acudirá al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Corea del Sur, porque deberá atender “otros temas de coyuntura”. No obstante, precisó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, acudirá en su representación y con la misión de “abrir mercados” para los productos peruanos en otras zonas.

También mencionó que se dialoga con funcionarios norteamericanos para insertar de “la mejor manera” los productos nacionales en el mercado estadounidense, en el marco de los recargos arancelarios impuestos por la Administración de Donald Trump.

“Cancillería está colaborando decididamente con el Ministerio de Comercio porque es una tarea de conjunto, así que esperamos tener resultados razonables para las exportaciones peruanas”, finalizó.