El "manchapecho" chinchano fue reconocido como plato típico de la región. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

A través de una Ordenanza Regional publicada en el diario oficial El Peruano, el Gobierno Regional de Ica declaró la carapulcra y sopa seca chinchana como plato típico y representativo de la región.

En la norma, oficializada el último sábado, se establece además que el día de celebración de este tradicional potaje será el cuarto domingo de octubre.

Carlos Onofre, quien tiene más de veinte años trabajando en la difusión de la gastronomía chinchana, dijo a RPP Noticias que esta norma permitirá promocionar en todos los ámbitos este exquisito plato, también conocido como “manchapecho”.

“Orgullosos y alegres todos los que nos dedicamos a la gastronomía en Chincha. No hay un restaurante que no ofrezca una carapulcra chinchana en toda la región. Estamos contentos porque será difundida no solo a nivel nacional sino internacional”, dijo Onofre.

La carapulcra chinchana es preparada a base de ají panca con papa fresca, acompañado de un trozo de chancho y yuca. Mientras la sopa seca es con fideo y achiote. Tradicionalmente se prepara a leña en la zona de campiña de Chincha.

Hace diez años, apuntó Onofre, un grupo de empresarios gastronómicos iniciaron las gestiones para que las autoridades se interesen en el tema y se logre reconocer como plato típico de la región al “manchapecho” chinchano.

El empresario destacó que la promulgación de este decreto fortalecerá la reactivación económica del sector gastronómico de la provincia.

“Además nos vamos a preparar para celebrar a lo grande el último domingo del mes de octubre”, indicó Onofre.



Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.