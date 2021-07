"Quería contactarme con ellos y la manera más didáctica son los vídeos", señala la maestra, Blanca Calderón, que desde abril del año pasado dicta clases utilizando vídeos animados. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

En la región Ica, la maestra de nivel primaria Blanca Calderón Patiño se ha convertido en una sensación en la enseñanza por la cantidad de seguidores, unos 14 mil, que ingresan a ver sus vídeos animados subidos en su cuenta de YouTube.

La maestra, quien labora en la I. E. 22350 en la zona de La Venta, en el distrito iqueño de Santiago, cuenta que empezó a diseñar estos vídeos para reforzar las clases del programa “Aprendo en Casa”, para sus niños de primer y segundo grado.

“La idea de aprendiendo con “Mis Blanca” surge de la necesidad de poder contactarme con mis estudiantes por esta pandemia. Surge desde el año pasado en abril, cuando yo pude darme cuenta de que muchos de mis estudiantes no podían entrar a clases por el tema de la conectividad. También tenía papitos que viajaban todo el día y no tenían tiempo para los niños. Quería contactarme con ellos y la manera más didáctica son los vídeos”, comentó.

Miss Blanca, como lo llaman sus alumnos, sostuvo que al inicio los seguidores eran solo 33 alumnos, pero poco a poco el universo de seguidores fue creciendo rápidamente.

“Al inicio cuando empecé esta página de YouTube tenía 33 estudiantes, pero de pronto me di cuenta de que tenía 300, 3 mil, 10 mil y hoy 14 mil seguidores. No solo lo veían mis niños, sino también de Cusco, Chiclayo, Arequipa, y me daba mucho gusto por que los niños dejaban sus mensajitos de aliento”, indicó.

La difícil tarea de crear vídeos animados

La profesora Blanca empezó a levantarse más temprano para poder grabar los vídeos y colgarlos muy temprano en su canal. Los niños esperaban sus clases y participaban constantemente.

“Es un gran esfuerzo. Implicaba todos los días levantarme a las cuatro de la madrugada para grabar el video y poder colgarlo en la página de YouTube. Este esfuerzo yo lo veo gratificante, porque muchos niños lo ven y muchos profesores también”, agregó,

Blanca Calderón, quien también es abogada de profesión, pidió a los maestros seguir innovando para llegar a todos sus alumnos, porque en medio de esta educación virtual, muchos son los retos de los maestros para lograr aprendizajes de calidad y eficaces para los estudiantes.

