El docente Carlos Ventura coloca una pizarra en la parte posterior del mototaxi y comienza el dictado de clases. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

En el distrito de Lambayeque, provincia y región del mismo nombre, los profesores Carlos Ventura Sandoval y David Cienfuegos Adrián al ver que sus alumnos no pueden acceder a la educación virtual, por falta de conectividad, decidieron usar un mototaxi para ir a la casa de cada niño.

Ambos son docentes de la I.E. 11239 “Cristo de Pachacamilla Las Dunas Lambayeque” y este 2021 recorren asentamientos humanos donde viven sus alumnos. El maestro Carlos Ventura usa una pizarra para enseñar a los alumnos, en su mayoría de sexto grado. Mientras que el docente David Cienfuegos lleva su material de Educación Física para hacer lo propio.

“Yo hago la parte académica y mi colega, David Cienfuegos, la parte de Educación física. Al inicio yo llevaba papelotes y el su material. Pero, un amigo nos regaló una pizarra que entra en el mototaxi”, dijo Ventura.

El docente Carlos Ventura explicó a RPP Noticias que tomaron esta decisión al ver que sus estudiantes, la mayoría en situación de pobreza y extrema pobreza, no se conectaban.

“Esta decisión nace por la preocupación de que, al momento de recibir las evidencias de los alumnos, muchos no las enviaban porque no tienen luz, no tienen internet, no tienen celular”, contó.

Todos los días los profesores llegan a las zonas pobres de Lambayeque para dictar clases a los niños. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Uno de sus estudiantes, José, dijo a RPP Noticias que estudiar en la pandemia es triste porque no puede ver a sus compañeros y profesores.

“Al no ir a la escuela no puede ver a mis compañeros, ni profesora. Mi mamá no tiene dinero para hacer recargas ni para conectarnos para ver a mis amigos y profesora. Me gustaría regresar a clases, como era antes”, dijo.

El pequeño José quiere regresar a la escuela para así ser de grande un buen policía.

“Me gustaría ser policía, para defender a la población de los delincuentes, de los robos”, indicó

La madre de familia Doris Chero dijo estar agradecida por las visitas de los profesores a su hijo, porque de lo contrario no recibirían educación.

“Yo no tengo dinero para recargar internet todos los días, para que ellos se puedan conectar. Muy bueno que el profesor venga aquí a darles clases, de lo contrario no recibirían clases”

El profesor Carlos Ventura tiene 12 años de experiencia y se siente satisfecho por la labor que hace, pero, sabe que no es suficiente.

“Hay satisfacción por atender algunos alumnos, pero, hay mucha necesidad, hay muchos alumnos que necesitan ayuda. Ayer visite una niña de tercer grado que no escribe ni lee. Eso nos preocupa y entristece, tenemos que ayudarla”, contó.

Carlos Ventura y David Cienfuegos abordo de un mototaxi visitan a sus alumnos que no acceden a las clases virtuales. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Es seguro vacunar a los niños y adolescentes contra la Covid-19?