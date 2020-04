El MINEDU dispuso como máximo hasta el 23 de marzo para presentar este plan a los padres de familia y los estudiantes a través de un correo electrónico. | Fuente: Andina

El Indecopi advirtió este miércoles que sancionarán a los colegios privados que no hayan cumplido con presentar o ejecutar el Plan de Recuperación de las clases escolares, además de aquellos que no lo han informado debidamente a los padres de familia.

El Plan de Recuperación es una norma técnica aprobada por el Ministerio de Educación con orientaciones para el desarrollo del año escolar y que, de manera excepcional, debe aplicarse en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por la COVID-19.

El MINEDU dispuso como máximo hasta el 23 de marzo para presentar este plan a los padres de familia y los estudiantes a través de un correo electrónico. Previamente el Plan de Recuperación debió ser enviado de forma obligatoria a las correspondientes Unidades de Gestión Local (UGEL).

Recuperación de clases

Indecopi recordó que, según esta norma, las clases escolares podrían recuperarse por modalidad a distancia (aulas virtuales, videos, audios, entre otros) y complementarse de manera presencial (si se considera necesario) una vez reiniciadas las clases, a fin de que se logren los propósitos de aprendizaje establecidos.

Las UGEL son las responsables de supervisar el cumplimiento de la ejecución de los Planes de Recuperación presentados por las instituciones educativas privados durante el año escolar 2020.

Indecopi advirtió que también iniciará un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los centros educativos en cuyos casos, la UGEL o la Dirección Regional de Educación, según corresponda, determinen que no cumplió con presentar el Plan de Recuperación o que, habiéndolo presentado, no lo informó a los padres de familia, o no haya cumplido con la aplicación de sus contenidos.

Desde el pasado 16 de marzo, los centros educativos privados tuvieron que suspender obligatoriamente las clases presenciales en cumplimiento del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno.

Pago de pensiones

Sobre al pago de las pensiones escolares, el Indecopi reitera que los colegios privados no pueden cobrarlas de manera adelantada sino al final del mes, y recuerda a la ciudadanía que no tiene facultades legales para regular los precios de las pensiones de los centros educativos privados ni para suspender el pago de las mismas.

En este contexto, precisa, Indecopi sí podrá tramitar casos que sean reportados por la UGEL en donde se identifique el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Ministerio de Educación, de acuerdo con las reglas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Con información de Andina)