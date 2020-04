Alumnos iniciarán el año escolar el próximo lunes en aislamiento social. | Fuente: Andina

La educación a distancia, con la que se dará inicio al año escolar este 6 de abril, "no es equivalente" a la modalidad tradicional de la enseñanza presencial, afirmó este jueves la viceministra de Gestión Pedagógica, Ana Andrade Pacora.

En entrevista con RPP Noticias, Andrade Pacora señaló: "No es un traslado, no es una traducción literal de una modalidad presencial de cinco horas diarias, donde hay interacción entre los alumnos y con el profesor. No es equivalente".

"Es una modalidad con rasgos particulares y tiene su valor también. La programación de contenidos tiene mucho cuidado en ello también; son contenidos que se puedan transmitir en estos medios y que se puedan trabajar en la familia. En el caso de radio y televisión, la dosificación es una y en la plataforma web, es otra", agregó.

En el caso de radio, explicó la viceministra, se emitirán segmentos educativos de acuerdo a la edad de los estudiantes. Por ejemplo, para alumnos de inicial serán de 15 minutos cada uno y se transmitirán tres veces a la semana. En caso de primaria o secundaria, serán de 30 minutos y se pasarán en diferentes momentos del día, varias veces a la semana. A través de la plataforma 'Aprendo en casa', se darán a conocer los horarios para cada nivel tanto en radio como en televisión.

Por ello, Andrade apeló a la "responsabilidad de las familias para alentar a que sus hijos se conecten a través del canal disponible y les hagan seguimiento para que se aproveche esta experiencia y se convierta en una situacion de aprendizaje".

La viceministra también precisó cómo se llevarán a cabo las evaluaciones. Durante su enseñanza a distancia, los estudiantes tendrán un portafolio o carpeta donde guardarán las resoluciones de cada actividad asignada. En la primera semana de la fase presencial, lo presentarán a los docentes, quienes podrán evaluar cuánto se logró no solo en cumplimiento, "sino que se logró aprender a través de esas actividades".

Asimismo, indicó que su sector está preparando otro tipo de evaluaciones que permitan identificar cómo progresa el desarollo de competencias a lo largo del año, que consideró "será un año atípico".

"Se ha anunciado un retorno (a las aulas) el 4 de mayo, que será gradual. No es un año regular... No deberíamos pretender completar el número de horas y días como si fuera un año regular. No es realista y sería antipedagógico forzar esto, sería ignorar el estrés emocional que todos estamos viviendo y en especial los estudiantes", puntualizó.