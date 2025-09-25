INPE elaborará informe técnico para que 'El Monstruo' sea internado en la Base Naval del Callao

El Instituto Nacional Penitenciario aseguró que el posible internamiento de El Monstruo en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), es "debido a su alta peligrosidad".

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que elaborará un informe técnico para sustentar el posible internamiento de 'El Monstruo' en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), "debido a su alta peligrosidad".

De acuerdo a una publicación de la entidad en 'X', el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que se trata de un caso de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado a la Base Naval requiere la decisión de diversas instancias del Gobierno y la Policía Nacional del Perú.

En este proceso, agregaron, el INPE deberá emitir informes en materia de reserva que sustenten que Moreno Hernández califique de "alta peligrosidad". "Dicho procedimiento, deberá formalizarse mediante una Resolución Presidencial del INPE", añadieron.

"Con estas acciones, se garantizará que el detenido Moreno Hernández sea recluido en un establecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, preservando así la seguridad nacional y el orden penitenciario", finalizó el pronunciamiento del INPE.

Como es de conocimiento, Erick Moreno ('El Monstruo') ya se encuentra bajo custodia de la policía peruana luego de ser detenido en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.

La PNP informó que será puesto a disposición de las autoridades nacionales con la finalidad de evaluar si se aplicará la extradición o la expulsión de Paraguay, con el fin de responder ante la justicia peruana.

Situación de 'El Monsutro': ¿Extradición o expulsión?

Luis López, jefe del deparamento contra el crimen organizado de Paraguay dijo que 'El Monstruo' podría ser expulsado si el Perú renuncia al pedido de extradición.

En tanto, el titular del Interior peruano, Carlos Malaver, mencionó que la vía más rápida es la expulsión y que, de darse el caso, Erick Moreno llegaría a territorio nacional este fin de semana.

A Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", se le atribuye ser líder de la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte'.

Fue detenido en la ciudad de San Lorenzo luego de un trabajo coordinado entre la Policía de Perú y Paraguay. Deberá responder a diversos delitos, incluyendo secuestro y homicidio.

Ministerio Público informó que solicitó extradición a 'El Monstruo'

El Ministerio Público comunicó que gestionó tres solicitudes de extradición por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado.

Asimismo, agregaron que este jueves se llevan a cabo en Paraguay las audiencias de identificación e instrucción extradicional.

Respecto a los pedidos de extradición, la Fiscalía informó que el primero fue el 18 de junio de este año "por estar procesado por el delito de secuestro y organización criminal".

El segundo se realizó el segundo pedido a Paraguay "por estar procesado por el delito de extorsión agravada", a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

La tercera solicitud fue el 9 de septiembre de este año, a través del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, "por estar condenado por el delito de robo agravado".

