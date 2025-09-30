Vladimiro Montesinos y 3 cabecillas terroristas dejarán reclusión en Base Naval del Callao y serán trasladados a Ancón II

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), anunció este martes, a través de las redes sociales de la entidad, que el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y 3 cabecillas terroristas serán trasladados al penal Ancón II para continuar purgando sus condenas de cárcel.

Según la entidad adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus), esto se debe al vencimiento del convenio suscrito con la Marina de Guerra del Perú mediante el cual los referidos reos se encontraban en la Base Naval del Callao, específicamente en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), el cual contaba con un régimen especial de máxima seguridad.

De esta forma, además de Montesinos Torres, el cabecilla emerretista Víctor Polay Campos y los cabecillas senderistas Óscar Ramírez Durand (alias Feliciano) y Florindo Eleuterio Flores Hala (alias Artemio) también serán traslados a Ancón II.

El Inpe precisó que el traslado de los 4 internos se realizará en enero del próximo año, fecha en la que culmina el referido convenio entre el Inpe y la Marina.

Inpe asegura que régimen de máxima seguridad continuará aplicándose en Ancón II

En su comunicado, el Inpe resaltó que el régimen de máxima seguridad en que se encontraban inmersos los 4 reos -que implica vigilancia permanente y control estricto las 24 horas- continuará aplicándose en Ancón II.

"Este régimen garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día, y continuará aplicándose en Ancón II para asegurar la disciplina penitenciaria", indicó la entidad.

"La decisión se da en un contexto en el que el INPE busca reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú", agregaron.

