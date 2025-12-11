¿Cuáles son las instituciones más corruptas del Perú?: esto dice la última encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el país

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela un drástico aumento en la percepción de corrupción en el Congreso, que lidera el ranking con un 85%, duplicando a otras instituciones clave como la Fiscalía y el Poder Judicial.

El Congreso de la República es percibido como la institución más corrupta del Perú por el 85% de los encuestados, un incremento significativo desde el 60% registrado en 2022, según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025.

Esta encuesta, realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca que el Congreso duplica en percepción de corrupción a instituciones como el sistema de justicia y el Ejecutivo.

Además, revela una paradoja: los peruanos esperan que las mismas entidades vistas como corruptas, como el Congreso y la Policía, lideren la lucha contra este flagelo.



La encuesta identifica a la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público y al Gobierno de Dina Boluarte, finalizado en octubre de este año luego de que se vacara a la exmandataria, como las siguientes en el ranking, con un 35% y 33% respectivamente, en un contexto donde la percepción general de corrupción en instituciones públicas ha variado notablemente en los últimos años.



Otras instituciones mencionadas incluyen el Poder Judicial con un 33%, la Policía Nacional con un 27%, las municipalidades en general con un 17%, los gobiernos regionales en general con un 13%, los medios de comunicación con un 8%, el gobierno de José Jerí con un 8%, la Contraloría General de la República con un 6% y los partidos políticos/movimientos regionales con un 6%.



Cambios en la percepción de corrupción respecto a 2022



Respecto al 2022, el Congreso, la Fiscalía/Ministerio público y la Policía son las instituciones que más han aumentado en esta percepción, detalla el estudio.

Específicamente, el Congreso pasó de un 60% en 2022 a un 85% en 2025, mientras que la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público aumentó de un 18% a un 35%. La Policía Nacional subió de un 22% a un 27%.

La percepción de corrupción en las municipalidades bajaron de un 22% a un 17%, en el caso de los gobiernos regionales descendió de un 25% a un 13%; mientras que los medios de comunicación de un 13% a un 8%, y los partidos políticos/movimientos regionales de un 20% a un 6%. El Poder Judicial se mantuvo casi estable, pasando de un 34% a un 33%.



La paradoja en la lucha contra la corrupción



"Los peruanos exigen que las mismas instituciones que consideran de las más corruptas, como el Congreso y la Policía, sean las que lideren la solución. Esta contradicción sugiere que solo desde dentro de esas instituciones se puede generar un cambio", explica el informe.

Al preguntar qué entidades deberían ser responsables de liderar la lucha contra la corrupción, los encuestados respondieron priorizando al Congreso de la República con un 45%, seguido por la Policía Nacional con un 32%, el gobierno central con un 30%, la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público con un 28% y el Poder Judicial con un 27%.



Otras opciones incluyen las Fuerzas Armadas con un 23%, la Defensoría del Pueblo con un 17%, la Contraloría General de la República con un 14%, los gobiernos regionales en general con un 11% y los medios de comunicación con un 7%.

Barómetro de la corrupción

En el contexto de los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar con 68%, mientras que la corrupción ocupa el segundo con 67%. Hace 10 años, en 2015, un 46%, lo consideraba el principal problema, lo que refleja un incremento de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años.

Un 88% cree que la delincuencia ha aumentado en el Perú en los últimos 5 años, con un 10% que considera que sigue igual y un 1% que cree que ha disminuido.

De cara al futuro, un 51% cree que en los próximos 5 años la corrupción aumentara en el Perú, mientras que un 31% cree que seguirá igual, 9% cree que seguirá igual y otro 9% no precisa.

Ficha técnica:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú. Muestra: 1 300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7%