Fiscalía presentó acusación contra para Pedro Pablo Kuczynski y pide más de ocho años de cárcel por caso IIRSA Norte

El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial una acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, durante su gestión como ministro de Economía, entre otros, por el delito de colusión en agravio del Estado, en el marco de la investigación por el caso IIRSA Norte.

La acusación fue presentada por la fiscal provincial Diana Luz Canchihuamán Castañeda en el que se procesa al exmandatario y otros por la promoción para la entrega en concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Nore) al sector privado en el periodo 2003-2005.

La fiscal solicitó penas de ocho años y medio de prisión para Kuczynski y José Ortiz, mientras que para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico requirió penas de nueve años.

Según la acusación, Kuczynski aprovechó su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-22005) para reunirse con Jorge Henrique Simoes Barata, a fin de favorecer los intereses de la constructora Norberto Odebrecht (luego Concesionaria Eje Vial Norte o Concesionaria IIRSA Norte S.A., integrado por las empresas Norberto Odebrecht S.A., Andrade Gutiérrez S.A. y Graña y Montero S.A.A.).

El favorecimiento se habría obtenido mediate la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado, lo que representó un perjuicio económico al país por un equivalente a US$ 108439 773.97.

Esta es la acusación número 31 presentada por el Equipo Especial del caso Lava Jato.

Esta acusación fiscal será derivada a un juzgado penal de la Corte Superior Nacional para que sea sometida a la correspondiente etapa de control con la participación de las partes involucradas para que puede ingresar a la fase de juicio oral.



Sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki ya pesa una acusación fiscal de 35 años de prisión que solicitó en su contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez por el delito de lavado de activos por el caso Westfield Capital vinculado a Odebrecht.

