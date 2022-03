¿En qué basa sus afirmaciones al sostener que el producto Cluster X2 o agua arracimada cuenta con las autorizaciones sanitarias a cargo de DIGEMID, DIGESA y la FDA? “Dicho producto cuenta con registro sanitario de Digesa en el Perú (...) Si bien fue inexacta la afirmación de que contaba con la autorización de la FDA, sí es verdad que es un producto fabricado en EE.UU. No obstante, reitero que no he recetado ni he vendido dicho producto”.