La bancada de Avanza País recolecta firmas para presentar una moción de censura contra el ministro de Salud

La bancada de Avanza País impulsará una moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, quien fue interpelado este miércoles en el pleno del Congreso por los cuestionamientos a su designación en el cargo.

La moción fue elaborada por el legislador Diego Bazán y hasta el momento cuenta con las firmas de 11 congresistas. Se requieren 33 para que la moción sea presentada ante el Parlamento.

Motivo de moción

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador señaló que el ministro Condori no puede permanecer en el cargo, pues no tiene la capacidad para gestionar el sector Salud. Añadió que espera recibir el respaldo de otros congresistas para presentar la moción.

“El señor no puede permanecer un minuto más en el cargo. No se puede pagar cuotas políticas con el Ministerio de Salud, no se puede tener personas con demostrada ineficiencia e incapacidad para gestionar. Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de las otras bancadas, que inicialmente ya habían firmado la moción de censura que venía corriendo”, dijo.

Interpelación

El ministro de Salud, Hernán Condori, se presentó este miércoles ante el pleno del Congreso para responder a un pliego interpelatorio de 9 preguntas referidas a la falta de idoneidad que tendría para ocupar el cargo. Entre sus respuestas, el ministro negó haber comercializado “agua arracimada” a sus pacientes y que dicho producto es solo agua y no un fármaco.

"Nunca he recetado ni vendido ni comercializado ese producto, o algún otro producto análogo, a ningún paciente. Soy médico cirujano y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos", dijo.

Al respecto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que lo expresado por el ministro Hernán Condori fue “satisfactorio” y que su bancada le otorgará un mes de plazo para confirmar si cumplirá con lo que propuso.

