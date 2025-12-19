IPYS advirtió que el 2025 ha sido "un año nefasto" para la prensa en Perú, marcado por el asesinato de tres periodistas

Protección para periodistas es un "mecanismo en papel", dice León

La directora del Área de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León, ha calificado el año 2025 como "nefasto" para el periodismo en Perú, debido el asesinato de tres profesionales en los últimos meses.

Al respecto, León expresó su preocupación por la creciente ola de violencia que enfrenta la prensa, especialmente en el ámbito regional.

"Es realmente muy preocupante la situación que está pasando ahora en la prensa, sobre todo en la prensa regional. Estos tres casos de periodistas asesinados en el mismo modus operandi, sicarios en la calle, a plena luz del día, resulta bastante preocupante", dijo en La Rotativa del Aire.

Asesinatos contra periodistas están relacionados con investigaciones al poder

La directora subrayó que los asesinatos están relacionados con la labor de investigación que realizan los comunicadores, quienes a menudo escudriñan el poder político y la corrupción.

León advirtió que este clima de inseguridad podría agravar las condiciones en las que operan los periodistas, sobre todo con la llegada de las campañas electorales en 2026.

"La campaña va a venir fuerte. Y es una campaña que no solamente es presidencial. Luego viene la regional y ahí los periodistas que van a estar mirando cómo es el financiamiento de las campañas, etcétera, van a estar realmente en peligro", agregó.

Protección para periodistas es un "mecanismo en papel"

Desde el 2021, el Perú cuenta con un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos que incluye a periodistas, pero según León, "es un mecanismo en papel".

A pesar de la voluntad política expresada por el Ministerio Público, la impunidad en los asesinatos de comunicadores sigue siendo alta. León destacó que, en los casos recientes, aún no hay claridad sobre los móviles ni se han identificado a los autores detrás de estos crímenes.

En tanto, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha estado monitoreando la situación de la libertad de prensa en América Latina y ha observado un retroceso significativo en Perú, pues ha caído 53 posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras.

León comparó la situación actual de nuestro país con la de Ecuador, donde los periodistas han tenido que exiliarse debido a amenazas del crimen organizado.

Finalmente, mencionó que el panorama actual plantea un riesgo inminente no solo para el ejercicio de la profesión periodística, sino también para la libertad de expresión en el país: sin los mecanismos adecuados para proteger a los periodistas, la población podría verse privada de información crítica y veraz en un futuro próximo.