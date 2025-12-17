Mitzar Castillejos, periodista atacado por delincuentes en Aguaytía, requiere ser trasladado a Lima

“Parece que ha habido una complicación en la operación", dijo Adriana León | Fuente: RPP

El periodista Mitzar Castillejos, de Aguaytía, región Ucayali, ha sido víctima de un atentado contra su vida luego de ser atacado a balazos por delincuentes. Ahora su vida se encuentra en peligro, por lo que su familia y personas más cercanas han solicitado con urgencia su traslado hacia Lima.

Al respecto, Adriana León, directora del Área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad – IPYS, ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido.

“Parece que ha habido una complicación en la operación y, lamentablemente, no hay la autorización de Huánuco para que lo trasladen a Lima. Esto es una suerte de burocracia, pero que pone en riesgo la vida de una persona que necesita urgente venir a Lima (...) para que su vida pueda ser salvada”, dijo en Encendidos de RPP.

Trabas administrativas

Según detalló la vocera de IPYS, se han mantenido en contacto constante con la madre de la víctima, quien hasta el momento no recibe una respuesta clara de las autoridades de salud.

“Aparentemente, (el problema) es el traslado (...) No hay ningún permiso de Huánuco. Y mientras no haya, él no puede salir. Sería realmente una desgracia que esto termine en una tragedia”, aseveró.

Violencia contra la prensa

El ataque contra Mitzar Castillejos no es un hecho aislado. León recordó que el periodista se dedicaba a fiscalizar el poder en una zona marcada por la corrupción y el crimen organizado. Asimismo, lamentó el incremento de la violencia contra la prensa en el país durante el último año.

“Este año ha sido terrible para el Perú. Tres periodistas asesinados y sin investigación para tener la certeza de lo que sucedió (...) Además de las agresiones, los asesinatos realmente han sorprendido incluso a nosotros”, finalizó.