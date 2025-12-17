Gremios periodísticos califican como "nefasto" el año para la prensa tras asesinato de tres periodistas

Gremios periodísticos expresaron su profunda indignación y calificaron el presente año como “nefasto” para el periodismo peruano, al estar marcado por el asesinato de tres periodistas en distintas regiones del país.

La afirmación hace referencia a los casos de Gastón Medina, asesinado en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; y Fernando Núñez, quien fue ultimado la semana pasada en la región La Libertad.

A través de un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigieron que el asesinato de Núñez sea investigado por la Fiscalía como un “potencial” atentado contra los derechos humanos, al igual que los homicidios de Medina y Celis, al considerar que el móvil estaría directamente vinculado con el ejercicio de la labor periodística.

En ese contexto, las organizaciones recordaron que Fernando Núñez venía investigando presuntas irregularidades en obras de infraestructura en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, advirtió que la impunidad en estos casos enviaría “un mensaje devastador para la sociedad” y se convertiría en un “aliciente” para que este tipo de crímenes contra la prensa “se repitan”.

Asimismo, los gremios hicieron referencia al reciente atentando contra el periodista Mitzar Bato Castillejos, quien fue atacado a balazos por dos sicarios y recibió tres impactos, logrando sobrevivir al ataque.

El comunicador también investigaba presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

En los últimos días, el estado de salud de Castillejos se ha agravado, por lo que el CPP, la ANP y el IPYS solicitaron a los ministerios de Salud, del Interior y de Justicia y Derechos Humanos que se disponga su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Lima.

Finalmente, las organizaciones de prensa exigieron que los crímenes cometidos contra Gastón Medina, Raúl Celis y Fernando Núñez, así como el atentado contra Mitzar Bato Castillejos, sean investigados con la rigurosidad que ameritan y que todos los responsables reciban sanciones ejemplares.