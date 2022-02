Jaime Saavedra sobre retorno a clases presenciales: "Es un regreso que es mucho más retador para las escuelas y los maestros"

Jaime Saavedra aclaró que es fundamental que los profesores también se encuentren preparados en aspectos como la educación remedial, las horas adicionales que algunos estudiantes necesitarán, y la simplificación de la currícula para priorizar los aprendizajes fundamentales. | Fuente: RPP

El director global de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, consideró que el regreso a las clases presenciales en marzo no solo debe enfocarse en solucionar la infraestructura de los colegios, sino en lograr que los estudiantes vuelvan a las aulas.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, el exministro de Educación señaló que el regreso de los niños y adolescentes a las aulas "no sera automático", ya que algunos del nivel secundaria están trabajando, por lo que será necesario "estímulos necesarios" para que puedan aprender.



"El tema de infraestructura es estructural, es un tema que hay que resolverlo a lo largo del tiempo; pero, además, de los retos de todos los años ahora tenemos un reto extraordinario, que los chicos han estado dos años afuera y con muy poco estímulo, a través de la educación remota, entonces un profesor va a recibir a chicos que tienen un año de rezago en términos de sus competencias y conocimientos, otro grupo va a tener dos años y otro grupo quizá tenga tres", dijo Jaime Saavedra.



Reto pedagógico

Jaime Saavedra aclaró que es fundamental que los profesores también se encuentren preparados en aspectos como la educación remedial, las horas adicionales que algunos estudiantes necesitarán, y la simplificación de la currícula para priorizar los aprendizajes fundamentales.



"Entonces existe todo ese reto pedagógico para los docentes que es absolutamente fundamental y tenemos que trabajar en eso tanto en la infraestructura como asegurar que los chicos efectivamente regresen", afirmó.

El exministro de Educación aclaró que se debe internalizar que hemos vivido el "shock más grande al sistema educativo de los últimos 100 años" y lamentó que es un "shock gigantesco" sobre los alumnos.



"Al momento de regresar a clase no podemos asumir: 'bueno resolvamos el problema de la infraestructura y luego los profesores harán lo mismo que siempre han hecho'. Eso es un grave error. Los profesores no pueden hacer lo mismo que siempre han hecho, porque están recibiendo a chicos que han pasado por un shock gigantesco", sostuvo.



"No es un regreso a clases como siempre, es un regreso a clases que es mucho más retador para las escuelas y para los maestros y tenemos que estar preparados para eso", expresó.



